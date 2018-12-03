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Нефтетрейдеры: Уменьшение беспошлинных поставок ГСМ грозит скачком цен

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- Виктория Григоренко
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- Индикативный баланс подписывается и на авиатопливо. Но как он связан с нашей просьбой о повышении объемов ГСМ, не совсем ясно даже нам. В прошлом году, например, потребность республики в топливе для реактивных двигателей, как называется этот вид поставок, составляла 100 тысяч тонн, а в этом мы просили 130 тысяч. РФ предложила оставить все на прежнем уровне и увеличить его в случае необходимости. Там сослались на то, что для начала России необходимо будет охватить собственный внутренний рынок, - об этом VB.KG сообщил Исполнительный директор Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.

Он напомнил, что беспошлинные поставки ГСМ– это помощь России Кыргызстану.

- Для них миллион тонн – не самые большие объемы. А вот нашей республике они очень важны. При этом, все сроки уже упущены. В текущем году соглашение должно было быть подписано 1 октября. К нему же прилагаются и индикативные балансы. В прошлый четверг мы были у первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и он сказал, что нам необходимо ускориться в этом вопросе. Риск в том, что, если данное соглашение не будет подписано, нефтетрейдеры незамедлительно отреагируют на это повышением цен на бензин и дизтопливо с учетом уже ввозной пошлины. А это ударит, в первую очередь, по потребителям. И крайний срок до 20 декабря нынешнего года, - пояснил Эшатов.


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URL: https://www.vb.kg/375228
Теги:
ГСМ, нефть, Россия, таможенные пошлины, цены, Кыргызстан
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