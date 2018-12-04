Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.24 - 80.00

Омбудсмен президенту: 70% жалоб на суды, следователей и прокуроров

189  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 декабря, принял Акыйкатчы (Омбудсмена) страны Токона Мамытова.

Омбудсмен представил информацию о предстоящей конференции "Права человека, как основа конституционализма и парламентской демократии в Кыргызской Республике", которая состоится 10 декабря 2018 года в Бишкеке, в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека.

Он также вкратце рассказал о деятельности, проводимой им на посту Акыйкатчы, проинформировав, что 70 процентов жалоб, поступающих от граждан, касаются неудовлетворительной работы судебных, следственных органов и органов прокуратуры.

Токон Мамытов сообщил, что аппарат омбудсмена возобновляет работу "Горячей линии 115" Института омбудсмена, с помощью которой граждане обращаются по различным вопросам.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность защиты и продвижения прав человека в Кыргызстане, выразил поддержку рассматриваемым вопросам предстоящей конференции по правам человека.

Он подчеркнул, что жалобы кыргызстанцев в Институт Омбудсмена, касающиеся работы судебных, следственных органов и органов прокуратуры, еще раз показывают необходимость безотлагательных реформ в этой сфере.

"Тщательное изучение всех обращений и жалоб, дача справедливой оценки и принятие необходимых мер повысит доверие граждан к государственной власти. В этом направлении Институт Омбудсмена должен тесно сотрудничать с государственными органами, ответственными за реформы в этих сферах", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375251
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, прокуратура, омбудсмен, права человека, президент, реформы, суд, судебная реформа, судья, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Токон Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  