Омбудсмен президенту: 70% жалоб на суды, следователей и прокуроров

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 декабря, принял Акыйкатчы (Омбудсмена) страны Токона Мамытова.

Омбудсмен представил информацию о предстоящей конференции "Права человека, как основа конституционализма и парламентской демократии в Кыргызской Республике", которая состоится 10 декабря 2018 года в Бишкеке, в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека.

Он также вкратце рассказал о деятельности, проводимой им на посту Акыйкатчы, проинформировав, что 70 процентов жалоб, поступающих от граждан, касаются неудовлетворительной работы судебных, следственных органов и органов прокуратуры.

Токон Мамытов сообщил, что аппарат омбудсмена возобновляет работу "Горячей линии 115" Института омбудсмена, с помощью которой граждане обращаются по различным вопросам.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность защиты и продвижения прав человека в Кыргызстане, выразил поддержку рассматриваемым вопросам предстоящей конференции по правам человека.

Он подчеркнул, что жалобы кыргызстанцев в Институт Омбудсмена, касающиеся работы судебных, следственных органов и органов прокуратуры, еще раз показывают необходимость безотлагательных реформ в этой сфере.

"Тщательное изучение всех обращений и жалоб, дача справедливой оценки и принятие необходимых мер повысит доверие граждан к государственной власти. В этом направлении Институт Омбудсмена должен тесно сотрудничать с государственными органами, ответственными за реформы в этих сферах", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.