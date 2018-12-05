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Машину, насмерть сбившую 18-летнего парня, нашли по обломку фары

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники УОБДД Чуйской области нашли водителя Мерседеса, который на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в Чуйской области сбил 18-летнего парня и сбежал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему.

Автонаезд произошел около 2 часов ночи 3 декабря недалеко от села Красная речка Ысык-Атинского района. Меседес ехал со стороны Иссык-Куля в направлении Бишкека предположительно на большой скорости. Водитель не заметил парня и сбил его.

- У жителя села Кегети 2000 года рождения сломалась машина. Они вместе с друзьями вышли и стали толкать автомобиль в сторону Бишкека. Пострадавший парень толкал со стороны водительской двери и шел на обочине с рядом проезжей частью, а остальные подталкивали машину сзади. Их машина не задела, - рассказали VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

После автонаезда свидетели вызвали правоохранительные органы и "Скорую". К сожалению, молодой человек скончался по дороге в больницу.

Найти сбежавшего водителя помогли свидетельские показания и обломок противотуманной фары, который остался на месте ДТП после удара. По этому обломку силовики опознали машину. На следующий день, 4 декабря, водителя задержали. Им оказался житель села Дмитриевка Чуйской области 1955 года рождения. Его автомобиль "Мерседес-бенц 320" находится на штрафстоянке.


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URL: https://www.vb.kg/375281
Теги:
ДТП, задержание, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД
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