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Тербишалиев Карамушкиной: Вы можете у себя на фирме командовать

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- Бакыт Стамов
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То, что депутат Ирина Карамушкина заявляет, что она не намерена отчитываться перед делегатами предстоящей столичной партконференции "СДПК без Атамбаева" говорит о ее неуважении к простым членам партии. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-депутат Данияр Тербишалиев.

По его словам, Ирина Юрьевна как раз таки не понимает, что согласно тому же уставу, все проводимые ими мероприятия являются легитимными.

- Любой член СДПК имеет право проводить собрания, объединяться и проводить конференции. И в этом случае на такие мероприятия приглашают руководителей партии. Все это проводится в рамках устава, и выбранные депутаты обязаны приходить на подобные мероприятия. Они же подотчетны им, и ее отказ как раз говорит о ее неуважении к членам СДПК, - сказал он.

В то же время экс-депутат напомнил, что СДПК демократическая партия, и поэтому нужно прислушиваться к мнениям простых ее членов.

- Они там вокруг себя собрали определенную группу людей, которые ее поддерживают, но, извините, в партии как общественной организации присутствуют различные мнения. И здесь не должно быть диктатуры. Вы можете у себя на фирме командовать, но в партии такое не пройдет. Здесь есть множество мнений простых членов партии, к которым вы должны прислушиваться. А окончательное решение будет уже принято большинством голосов. То есть все вопросы и недоразумения должны решаться голосованием, а не по прихоти одного человека, - отметил Данияр Омурзакович.

Кроме того Тербишалиев высказал свое мнение – почему в СДПК сложилась такая ситуация.

- Если вы помните, то в бытность свою депутатом мне приходилось часто критиковать президента, правительство и даже своих коллег по фракции. И очень много вопросов я поднимал по внутрипартийной демократии, что мы должны прислушиваться к мнению простых членов партии. Вот это потеря связи руководства СДПК с однопартийцами привела к сегодняшнему кризису. Если изначально бы прислушивались и вели правильную политику партии, то такой ситуации бы не было. Тогда не было бы тех, кто выступал бы против того же Атамбаева, - добавил он.

Напомним, ранее было заявлено, что в ближайшее время в Бишкеке пройдет партийная конференция "СДПК без Атамбаева", куда пригласят депутата Ирину Карамушкину. Организаторы движения планировали заслушать ее отчет как координатора столичной ячейки СДПК и дать ему политическую оценку. В свою очередь депутат заявила, что не намерена перед ними отчитываться.


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URL: https://www.vb.kg/375308
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Данияр Тербишалиев, Ирина Карамушкина, Бишкек, Кыргызстан, политика, СДПК без Атамбаева, скандал
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Комментарии
Макс
06.12.2018, 12:09

Тербишалиев может и простой член, но однозначно не партии СДПК 

+1
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сатыкеев
06.12.2018, 12:09

Тербишалиев не из СДПК, он ещё в 2015 перешёл в РАЖ!  Почему он хамит Карамушкиной, которая в СДПК почти с основания?

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Надия
06.12.2018, 12:21

Тербишалиев молчал бы, он вообще не сдэк, он в РАЖ

0
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Гражданин
06.12.2018, 13:00

Тербишалиев прошёл в парламент исключительно благодаря Атамбаеву.

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Дина
06.12.2018, 13:33

Позор Атамбаева! Позор Карамушкина. Позор ОБОНчу!

0
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Мурат
06.12.2018, 13:40

Карамушкинаны жазбагылачы кишинин кускусун келтирбейт. Тажатты ал. Айкырып кыйкыра бербей, эл учун иштебейби. Бир адам учун иштей турган болсо кетсинда ал парламенттен. Андан качан кутулабыз деги. Базардагы аялдар бери жакта эле калат экен.Туура болбосо деле оюндагына бербеген

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Базилик
06.12.2018, 13:55

Карамушкина права, и единственная не потерявшая честь - депутат и политик, всем остальным далеко до неё,

0
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