Тербишалиев Карамушкиной: Вы можете у себя на фирме командовать

То, что депутат Ирина Карамушкина заявляет, что она не намерена отчитываться перед делегатами предстоящей столичной партконференции "СДПК без Атамбаева" говорит о ее неуважении к простым членам партии. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-депутат Данияр Тербишалиев.

По его словам, Ирина Юрьевна как раз таки не понимает, что согласно тому же уставу, все проводимые ими мероприятия являются легитимными.

- Любой член СДПК имеет право проводить собрания, объединяться и проводить конференции. И в этом случае на такие мероприятия приглашают руководителей партии. Все это проводится в рамках устава, и выбранные депутаты обязаны приходить на подобные мероприятия. Они же подотчетны им, и ее отказ как раз говорит о ее неуважении к членам СДПК, - сказал он.

В то же время экс-депутат напомнил, что СДПК демократическая партия, и поэтому нужно прислушиваться к мнениям простых ее членов.

- Они там вокруг себя собрали определенную группу людей, которые ее поддерживают, но, извините, в партии как общественной организации присутствуют различные мнения. И здесь не должно быть диктатуры. Вы можете у себя на фирме командовать, но в партии такое не пройдет. Здесь есть множество мнений простых членов партии, к которым вы должны прислушиваться. А окончательное решение будет уже принято большинством голосов. То есть все вопросы и недоразумения должны решаться голосованием, а не по прихоти одного человека, - отметил Данияр Омурзакович.

Кроме того Тербишалиев высказал свое мнение – почему в СДПК сложилась такая ситуация.

- Если вы помните, то в бытность свою депутатом мне приходилось часто критиковать президента, правительство и даже своих коллег по фракции. И очень много вопросов я поднимал по внутрипартийной демократии, что мы должны прислушиваться к мнению простых членов партии. Вот это потеря связи руководства СДПК с однопартийцами привела к сегодняшнему кризису. Если изначально бы прислушивались и вели правильную политику партии, то такой ситуации бы не было. Тогда не было бы тех, кто выступал бы против того же Атамбаева, - добавил он.

Напомним, ранее было заявлено, что в ближайшее время в Бишкеке пройдет партийная конференция "СДПК без Атамбаева", куда пригласят депутата Ирину Карамушкину. Организаторы движения планировали заслушать ее отчет как координатора столичной ячейки СДПК и дать ему политическую оценку. В свою очередь депутат заявила, что не намерена перед ними отчитываться.