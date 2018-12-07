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Идею установить памятник челнокам на "Дордое" позаимствовали у соседей

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- Бакыт Стамов
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У входа на рынок "Дордой" появился памятник челночникам. Установил его владелец торгово-рыночного комплекса Аскар Салымбеков. Об этом редакции VB.KG сообщила глава профсоюза предпринимателей Дамира Долоталиева.

По ее словам, таким образом Аскар Мааткабылович отдает дань уважения челночникам, без которых не было бы Дордоя.

- Он всегда это подчёркивает. И, конечно, к установке памятника приложили руку члены Ассоциации и профсоюза "Дордоя". Я сама в 90-е годы вынуждена была заниматься челночным бизнесом, хотя до этого была заведующей отделением в больнице. Поэтому я хорошо знаю, через какие трудности приходилось проходить первым предпринимателям, - сказала она.

Стоит отметить, что идея установить памятник челночникам не является новой. Впервые памятник им был установлен еще в начале нулевых годов в Калининграде. А затем подобные монументы появились в Белгороде, Екатеринбурге и во многих других городах СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/375334
Теги:
торговля, памятник, профсоюзы, рынок, Кыргызстан, Дордой, Аскар Салымбеков
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