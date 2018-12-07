В декабре цена на ГСМ в Кыргызстане немного снизится

В течение декабря на рынке ГСМ Кыргызстана ожидается снижение розничных цен на топливо в пределах 1-2% в зависимости от марки топлива. Это связано с изменениями ситуация на российском рынке нефтепродуктов. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР.

"В целом по итогам 11 месяцев 2018 года по республике отмечается рост розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года. В течение января-ноября в среднем по стране бензин подорожал на 3,5 сома или 8,8%, а средняя стоимость дизтоплива увеличилась на 6,9 сома или 17%", - говорится в информации.