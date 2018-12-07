Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.85 - 79.85

В декабре цена на ГСМ в Кыргызстане немного снизится

116  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В течение декабря на рынке ГСМ Кыргызстана ожидается снижение розничных цен на топливо в пределах 1-2% в зависимости от марки топлива. Это связано с изменениями ситуация на российском рынке нефтепродуктов. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР.

"В целом по итогам 11 месяцев 2018 года по республике отмечается рост розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года. В течение января-ноября в среднем по стране бензин подорожал на 3,5 сома или 8,8%, а средняя стоимость дизтоплива увеличилась на 6,9 сома или 17%", - говорится в информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375336
Теги:
ГСМ, НПЗ, Россия, транспорт, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  