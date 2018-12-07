В интернете собирают подписи против притеснения кыргызов и казахов в Китае

В интернете создана петиция с целью привлечения внимания руководителей Кыргызстана и Казахстана, а также мировой общественности к устраиваемым притеснениям кыргызов и казахов в Китае. Инициатором выступил гражданский активист Самат Алиев.

"Сегодня из Китая поступают сообщения о массовых задержаниях и арестах этнических казахов и кыргызов, с водворением их без судебных процессов и официальных обвинений в так называемые "лагеря перевоспитания" от нескольких дней до нескольких месяцев. Количество подвергнутых к репрессиям исчисляется десятками тысяч.

"Факты арестов подтверждаются многочисленными заявлениями родственников задержанных, опасающихся за жизнь и здоровье своих близких, а также представителями общественных организаций, ведущих работу по их освобождению", - говорится в петиции.

Между тем, граждане Кыргызстана, родственники которых на территории Китая подверглись подобным притеснениям, 3 декабря текущего года уже обратились к Омбудсмену Токону Мамытову с просьбой оказать содействие в выяснении судьбы их близких.

В свою очередь Омбудсмен заверил их, что при поступлении соответствующих письменных обращений будут приняты меры в рамках действующих международных норм. В частности, планируется отправить официальное письмо властям КНР с просьбой проинформировать о ситуации, складывающейся вокруг задержания этнических кыргызов

За разъяснениями насколько в этом плане работа продвинулась редакция VB.KG обратилась к самому Омбудсмену КР Токону Мамытову.

- Работа ведется, и это все, что я могу сказать. Мы действуем только по нормам международных правил. После того, как мы отправим запрос к властям Китая, ответ придет только через 1-2 месяца, - констатировал Токон Болотбекович.

Отметим, 5 декабря текущего года более 20 человек устроили митинг возле Дома ООН в Бишкеке, чтобы международная организация обратила внимание на проблему создания лагерей перевоспитания в Китае.