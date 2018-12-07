В Москве открыли памятник кыргызскому писателю Чынгызу Айтматову

"Сегодня мы еще раз убеждаемся, что не только в Кыргызстане, но и в России с большим уважением относятся к памяти и творчеству Чынгыза Айтматова", - сказал Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 декабря, на церемонии открытия памятника кыргызскому писателю Чынгызу Айтматову в г. Москва.

Глава государства поздравил с этим знаменательным днем и поблагодарил всех, кто причастен к созданию памятника.

"Сегодня мы еще раз убеждаемся в том, что не только в Кыргызстане, но и в России с большим уважением относятся к памяти и творчеству Чынгыза Айтматова, - отметил Глава государства. - Чынгыз Айтматов - классик не только кыргызской, но и русской литературы. Он своим великим талантом сумел стать ярким представителем в мире как кыргызской, так и русской культуры. Сам Чынгыз Торекулович говорил, что "два языка - кыргызский и русский - это два его крыла".

Президент Сооронбай Жээнбеков акцентировал внимание на том, что Чынгыз Айтматов был не только гениальным писателем, но и личностью глобального масштаба, разностороннего таланта. Он проявил себя еще и как публицист, гуманист, философ, видный государственный и общественный деятель, дипломат.

"Старшее поколение хорошо знает, а молодым людям напомню, что Чынгыз Торекулович в свое время представлял и Россию, был Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Люксембурге", - подчеркнул Глава государства.

Говоря о вкладе писателя в укрепление мира, гуманизации и развитие международных отношений, Сооронбай Жээнбеков отметил, что в 1986 году Чынгыз Айтматов провел знаменитый Иссык-Кульский международный форум. На ней известные интеллектуалы мирового масштаба обсуждали глобальные проблемы человечества. Там зародился новый образ мышления.

"Продолжая дело, начатое Чынгызом Айтматовым, мы провели в октябре этого года очередное заседание Иссык-Кульского форума. Это стало еще одним свидетельством уважения памяти великого гуманиста и мыслителя со стороны международной общественности", - подчеркнул Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что имя Чынгыза Айтматова вызывает национальную гордость и священный трепет в душах всех кыргызстанцев.

"Благодаря своему таланту он довел до читателей всего мира самобытность культуры и богатую историю кыргызского народа. Мы, кыргызский народ, внесли два великих вклада в мировую культуру. Это - эпос "Манас" и Чынгыз Айтматов, - отметил Глава государства. - В этой связи выражаю глубокую благодарность Президенту Владимиру Путину, всему российскому народу, особенно москвичам, за то, что отныне, здесь, в Москве, есть памятник как Манасу, так и Чынгызу Айтматову".

"Произведения Чынгыза Айтматова известны во всем мире, его повести и романы находятся в одном ряду с лучшими образцами мировой литературы. Он один из наиболее читаемых писателей нашей эпохи", - отметил Глава государства.

Было отмечено, что по данным ЮНЕСКО, Чынгыз Айтматов назван самым читаемым писателем в мире после Шекспира и Толстого. Его книги переведены на 176 языков и изданы тиражом в 100 миллионов экземпляров. Так, его повесть "Жамиля" была переведена на десятки языков. Только на немецком языке эта повесть переиздавалась 37 раз.

"Айтматов воспевал в своих произведениях непримиримую борьбу добра со злом. Как выдающийся гуманист он возвеличивал справедливость, человеческую совесть", - отметил Глава государства.

Он напомнил, что в этом году мировая общественность широко отмечает 90-летие со дня рождения великого гуманиста. Мероприятия, посвященные его юбилею, прошли на площадке Генассамблеи ООН, международной организации ТЮРКСОЙ. Его память почтили в России, Турции, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Англии, Германии, Японии, Китае и в других странах.

"Его мысли, книги, идеи всегда с нами. В них мы черпаем мудрость, они служат нам компасом в этом сложном и динамично меняющимся мире", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

В церемонии приняли участие мэр г. Москва Сергей Собянин, министр культуры и информации КР Азамат Жаманкулов, министр культуры РФ Владимир Мединский, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Болот Отунбаев, спецпредставитель Президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Справочно: Автором скульптуры памятника Ч.Айтматова в г. Москва является Азамат Абдрахманов, архитектором с российской стороны - Сергей Павлов. Скульптура отлита из бронзы. Высота без постамента - 2 м 70 см.

Памятник установлен в сквере имени Чынгыза Айтматова в Даниловском районе на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.