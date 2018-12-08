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Таксист, напавший на девушку - последователь экстремистского движения?

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- Бакыт Стамов
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Таксист, который подозревается в неоднократных попытках изнасилования своих пассажирок, возможно является последователем запрещенного в Кыргызстане исламского религиозного течения "Йакын инкар", сообщил редакции VB.KG источник.

По его словам, он неоднократно видел и общался с подозреваемым в Центральной мечети.

- После принятия ислама он стал представляться всем Абсаламом. Ходил всегда с последователями "Йакын инкар". Поэтому вел монашеский образ жизни. Даже чересчур. Верующие его предупреждали, что так крыша может поехать. В итоге и поехала, - сказал он.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где двое парней спасают девушку от таксиста, который предположительно пытался ее изнасиловать. Позже водитель такси был задержан и водворен в СИЗО Бишкека.

Исламское религиозное течение "Йакын инкар" в прошлом году Октябрьским районным судом Бишкека было признано экстремистским.. Приверженцы течения проповедуют отказ от всех благ цивилизации. В том числе от образования и медицинского обслуживания.

Редакция VB.KG не подтверждает достоверность заявленных источником сведений, но настаивает на проверке следствием и этой версии.


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URL: https://www.vb.kg/375372
Теги:
изнасилование, мечеть, Октябрьский район, суд, транспорт, уголовная ответственность, экстремизм, Бишкек, Кыргызстан, Йакын инкар, МВД
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