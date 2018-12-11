Из-под елки на площади украден плюшевый мишка Жибек Каракеевой

- Вчера я посадила под ёлку на площади Ала-Тоо своего мишку, чтобы он тоже стал украшением. Сегодня его уже нет. Наверное, украли. Работая в ЖКХ не первый день, я знала, что может такое произойти. Поэтому с задней стороны его кофточки заранее закрепила записку: "Не ломайте ничего, если не можете построить что-то лучшее, чем было", - пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МП "Тазалык" Жибек Каракеева.

Девушка отметила, что послание было написано ею на двух языках, и, возможно, прочитав его нарушитель вернёт плюшевую игрушку на место.

Пользователи Сети подбодрили Жибек своими комментариями, застыдив злоумышленников.

А некоторые считают, что инцидент можно превратить в прекрасный флэшмоб.

- Можно оставлять под елкой игрушки с добрыми записками. Может, это как-то изменит плохих людей? – предложила Наталья Тимирбаева.