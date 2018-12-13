Минивэн влетел в грузовик. Трое погибли, еще трое в больнице

Сегодня утром примерно в 5.50 на автодороге Бишкек-Ош произошло очередное смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области.

На 307 км автодороги минивэн Mitsubishi Delica, двигаясь в направлении Бишкека из Оша, на большой скорости влетел в грузовую машину Mercedes-Benz 814. По предварительным данным, водитель легкового авто заснул за рулем.

- В результате трое из его пассажиров скончались от полученных травм, еще трое госпитализированы в больницу. Мужчина, находившийся за рулем грузовика серьезно не пострадал. Сам ходит, от стационара отказался. Сейчас личности всех участников ДТП устанавливаются, - заявили в УОБДД региона.

Также назначены все необходимые экспертизы. По факту происшествия проводится расследование