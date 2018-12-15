В Бишкеке сотрудник СТО заложил машину клиента

В милицию с заявлением обратился житель столицы о принятии мер в отношении мужчины по имени "Р"., Потерпевший указал, что в июне отдал автомашину марки "Мерседес Бенц S класс" на ремонт и за услуги 16 тысяч сом. А сотрудник СТО поставил автомашину в залог. После, не вернув деньги и автомашину, скрылся.

Тем самым потерпевшему нанесен ущерб на сумму более 5 тысяч сом.

Данный факт зарегистрирован в УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

Сотрудниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан: К.Р.,1989 г.р., в настоящее время проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям.

На основании статьи 94 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек