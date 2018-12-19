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Антикитайские провокации угрожают безопасности Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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Ситуация, которая сегодня раскачивается вокруг китайских и иностранных компаний в социальных сетях псевдопатриотами может спровоцировать серьезный конфликт, небезопасный для государства. Об этом VB.KG сообщил генерал-майор, эксперт по безопасности, экс-заместитель председателя ГКНБ Артур Медетбеков.

- Государству нужна стабильность и безопасность. Тем более, что Кыргызстан входит в ШОС и другие организации, да и сотрудничество со странами-партнерами плодотворно развиваются. Это касается и Китая. Поднебесная много инвестирует в экономику нашей страны и так или иначе пополняет бюджет каждой семьи. Поэтому подобные межнациональные высказывания в информационном пространстве очень настораживают. Я разговаривал с несколькими специалистами, и их прогноз таков: если соответствующие органы не поймут масштабность проблемы и не пресекут такие факты на корню, то ситуация выйдет из-под контроля и подорвет нашу внутреннюю стабильность, - считает Медетбеков.

Большая часть политиков, пытающихся подобной пропагандой набрать себе политические очки, акцентирует внимание на том, что наши месторождения разрабатывают компании из Китая, отмечает эксперт по безопасности.

- Конечно, многие из них вполне добросовестные инвесторы. А винить в появлении не совсем чистого иностранного бизнеса стоит предыдущих руководителей секторов экономики, которые в силу своей близорукости и коррупционных дел допустили такое появление. Хотя остановить на начальном этапе антикитайские настроения можно было бы, проводя информационную работу с местными жителями и учитывая экологическую обстановку. Конечно, сейчас из-за чьей-то коррупционной наживы допущен такой коллапс. Но это не значит, что мы должны создавать конфликтную ситуацию. Правоохранительным органам необходимо вывести на чистую воду людей, которые создают подобные провокации в Сети. Это будет поучительным примером для всех. Ведь такая игра в межнациональную неприязнь опасна, в первую очередь, для государства, - заключил Артур Медетбеков.


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URL: https://www.vb.kg/375558
Теги:
Артур Медетбеков, ГКНБ, МВД, горнодобывающий сектор, инвестиции, Интернет, Китай, социальные сети, экспорт, импорт, безопасность, конфликт, сотрудничество, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Элебесова Фаризат
19.12.2018, 10:18
Карма: -3
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Плюсов: 3
Минусов: 6
Комментариев: 8

Коомчулукта антикытайлык маанайды жаратып, эки олконун ортосуна от жагууну АШАчылар уюштуруп атат. 

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Жалоба модератору
Кадыр
19.12.2018, 10:23

Кытайлар боюнча жомокту Фарид деген жомокчу токуп жатса керек. Анын жомогуна ким ишенет. Бешиктеги бала деле ишенбей калдыго. Анын ким экенин эл жакшы билип бутту

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Жалоба модератору
Соня
19.12.2018, 10:25

Кытайлар Атамбаевдин учурунда азыркыга караганда алда канча көп келген. 

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Жалоба модератору
Манас Бакешов
19.12.2018, 10:31

Атамбаев верни китайский долгу

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Жалоба модератору
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