Бишкек посетила делегация экспортеров Калужской области

На днях Бишкек с деловым визитом посетила делегация малых и средних предприятий Калужской области.

Этот регион, расположенный в центре европейской части России и граничащий с Московской областью, обладает большим экономическим потенциалом и насчитывает 12 индустриальных парков, Особую экономическую зону и несколько промышленных кластеров по таким направлениям, как автомобилестроение, металлообработка, фармацевтика, пищевое производство, авиационно-космические технологии, информационные технологии, строительство.

Цель визита российской делегации в Бишкек - налаживание торговых и экономических контактов калужских предприятий с потенциальными партнерами из Кыргызской Республики. Бизнес-миссия организована в рамках государственной программы поддержки экспорта Агентством развития бизнеса Калужской области в сотрудничестве с Ассоциацией малых и средних экспортеров (г. Москва).

В течение нескольких дней калужские экспортеры проводили интенсивные переговоры и встречи с кыргызскими компаниями, деловыми объединениями и представителями государственных структур. 13 декабря в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики прошла встреча руководства ТПП с российской делегацией, после чего в конференц-зале состоялась биржа контактов с участием калужских и кыргызских компаний.

Предложения российских компаний вызвали большой интерес у кыргызского бизнеса. Так.ООО "Калужский завод металлоконструкций", производящий металлическую мебель с улучшенным функционалом для сушки одежды, обуви и инвентаря, достиг предварительной договоренностей о поставках своей продукции в Кыргызстан. Производимые калужским заводом сушильные шкафы не только обеспечивают сушку мокрых и влажных предметов, но и уничтожают вредоносные бактерии. Поскольку на сегодняшний день на рынке Кыргызстана подобных сушильных систем не представлено, продукция Калужского завода металлоконструкций будет востребована на самых разных объектах: от детских садов, гостиниц и тренажерных залов до силовых структур, МЧС и пограничной службы.