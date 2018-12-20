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Нашлись родители полуторогодовалого малыша, брошенного на остановке

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- Екатерина Улитина
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Сегодня мальчика, которого нашли на остановке в Чуйской области, отдадут родителям. Об этом VB.KG сообщил главный врач Чуйской территориальной больницы Нурбек Саткынов.

- Ребенка доставили к нам в больницу несколько дней назад соцработники, мы его обследовали и заботились о нем. Ребенок абсолютно здоров, чувствует себя хорошо. Сейчас уже нашли его родителей, и сегодня малыша заберут, - рассказал главврач.

Как вышло, что ребенок остался один на автобусной остановке, и почему его не искали родители, пока неизвестно. В ГУВД Чуйской области обещают предоставить информацию позже.

Напомним, более недели назад на автобусной остановке в селе Бурана нашли мальчика, оставленного без присмотра взрослых. Ребенку примерно 1,3-1,5 года.


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URL: https://www.vb.kg/375617
Теги:
ГУВД, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок, больница
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Комментарии
Наргиз
20.12.2018, 11:40

Это что за родители такие столько дней ребенка не искали и вдруг нашлись аж зла не хватает.

0
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Екатерина
20.12.2018, 12:29

У таких, детей забирать надо,а не отдавать им опять на самостоятельное ВЫЖИВАНИЕ!!!

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Айка
20.12.2018, 13:39

Наказать родителей за такое отношение к ребёнку, чтобы больше такого не повторилось! 

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Тема
20.12.2018, 13:42

Дайте мне этого мальчика.

Я его усыновлю

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12
20.12.2018, 14:56

Что за мать, лучше отдать ребенка для усыновления.

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Хитоми
20.12.2018, 15:04

А зачем отдали? Надеюсь они его не убьют его за то что выжил на остановке

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