Нашлись родители полуторогодовалого малыша, брошенного на остановке

Это что за родители такие столько дней ребенка не искали и вдруг нашлись аж зла не хватает.
Сегодня мальчика, которого нашли на остановке в Чуйской области, отдадут родителям. Об этом VB.KG сообщил главный врач Чуйской территориальной больницы Нурбек Саткынов.
- Ребенка доставили к нам в больницу несколько дней назад соцработники, мы его обследовали и заботились о нем. Ребенок абсолютно здоров, чувствует себя хорошо. Сейчас уже нашли его родителей, и сегодня малыша заберут, - рассказал главврач.
Как вышло, что ребенок остался один на автобусной остановке, и почему его не искали родители, пока неизвестно. В ГУВД Чуйской области обещают предоставить информацию позже.
Напомним, более недели назад на автобусной остановке в селе Бурана нашли мальчика, оставленного без присмотра взрослых. Ребенку примерно 1,3-1,5 года.