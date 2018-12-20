Нашлись родители полуторогодовалого малыша, брошенного на остановке

Сегодня мальчика, которого нашли на остановке в Чуйской области, отдадут родителям. Об этом VB.KG сообщил главный врач Чуйской территориальной больницы Нурбек Саткынов.

- Ребенка доставили к нам в больницу несколько дней назад соцработники, мы его обследовали и заботились о нем. Ребенок абсолютно здоров, чувствует себя хорошо. Сейчас уже нашли его родителей, и сегодня малыша заберут, - рассказал главврач.

Как вышло, что ребенок остался один на автобусной остановке, и почему его не искали родители, пока неизвестно. В ГУВД Чуйской области обещают предоставить информацию позже.

Напомним, более недели назад на автобусной остановке в селе Бурана нашли мальчика, оставленного без присмотра взрослых. Ребенку примерно 1,3-1,5 года.