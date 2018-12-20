Бишкекчанин с параноидной шизофренией стал героем настоящего детектива

Врачи Республиканского центра психического здоровья не собирались отнимать у пациента квартиру. Об этом VB.KG заявил директор РЦПЗ Ураимжан Исмаилов, комментируя серию публикаций в СМИ.

Как заверяет Исмаилов, сотрудники больницы, напротив, помогали "давнему пациенту" и ограждали от "непонятных родственников".

- Пациент М.А. поступил в РЦПЗ 4 декабря в состоянии психомоторного возбуждения в сопровождении участкового милиционера. Был поставлен диагноз - параноидная шизофрения, эпизодическая со стабильным дефектом. Госпитализация обоснованная. При поступлении дал письменное согласие на госпитализацию и лечение. В истории болезни имеется подпись пациента. М.А. имеет вторую группу инвалидности по психическому заболеванию, бессрочно. Во время лечения пациента посещали какие-то люди, представлявшиеся родственниками пациента, но как такое возможно? Документы они не представили. А на вид – не вызывали доверия. Да и М.А. европеец, а приходили к нему люди азиатской внешности. Мы решили пациента им не отдавать, а оставить в больнице до улучшения психического состояния, - сообщил директор РЦПЗ.

Почему больного сопровождал участковый?

- М.А. поступил по сообщению соседей. Они написали жалобу, что тот кормил в квартире бездомных собак и кошек сырым мясом. Соответственно появился невыносимый запах, антисанитария. Больной живет один. И, как нам сказали, его квартиру после этого опечатали, - отметил Ураимжан Исмаилов.

Врач также сообщил, что когда в больницу пришла некий адвокат Арман Кыйгырова (юрист ОФ "Голос свободы"), то не представила документов, что представляет его интересы. Именно поэтому медики не хотели отдавать пациента. Но, все же, 18 декабря они выписали мужчину под ответственность Кыйгыровой.

М.А. должен раз в несколько дней приходить в РЦПЗ, чтобы врачи могли оценивать его психическое состояние. Сам пациент, со слов, Исмаилова, к ним претензий не имеет. А вот юрист Арман Кыйгырова намерена писать заявление в прокуратуру и требовать от Министерства здравоохранения лишения лицензии того доктора, который якобы покусился на имущество психически больного человека.

В самом Минздраве VB.KG сообщили, что врачи республиканского центра психического здоровья не имеют никакого отношения к попытке отнятия квартиры М.А. Никаких документов о передаче имущества больного нет. А ключи от дома все время лечения находились у врача ЦСМ №4, которая является опекуном мужчины.