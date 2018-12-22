На границе пресекли контрабанду 23 тонн новогодних мандаринов

На кыргызско-таджикской границе вчера была пресечена была пресечена попытка нелегального провоза 23 тонн мандаринов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, сообщает, контрабандный груз мандаринов был на общую сумму более 1 100 000 сомов.

"Недалеко от села Жаны-Жер Лейлекского района пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали двух граждан Кыргызстана, которые незаконно вне пункта пропуска на грузовой автомашине проехали на территорию Кыргызстана из Таджикистана. В ходе досмотра автотранспорта было обнаружено в машине 23 тонны мандаринов, при этом у владельцев груза отсутствовали сопроводительные документы на товар", - сообщает ГПС КР.

После составления соответствующих документов задержанные вместе с контрабандным грузом были переданы сотрудникам ГКНБ КР по Баткенской области для дальнейшего разбирательства. В соответствии со ст. 389-3 Кодекса КР об административной ответственности на нарушителей режима госграницы был наложен административный штраф.