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Как в Кыргызстане "выпускают" фальшивых медиков, и кто за это отвечает

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- Екатерина Улитина
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Гражданин Пакистана Ахмед Ним в 2011 году получил диплом Ошского государственного университета по специальности "лечебное дело". В 2013 году выяснилось, что диплом фальшивый, и Нимом заинтересовались правоохранительные органы, возбудив на него уголовное дело за использование и изготовление фальшивых документов, служебный подлог и злоупотребление служебным положением.

Об этом говорится в акте Октябрьского суда Бишкека.

Следователи выяснили, что в 2010 году Ним, которому на тот момент было уже 30 лет, перевелся на 6 курс ОшГу из Университета Дружбы Народов в Джалал-Абаде, где якобы 5 лет изучал медицину. Позже, в Джалал-Абадском университете милиционерам сообщили, что студента с такой фамилией они никогда не учили, а его академическая справка является подделкой.

Однако, на скамье подсудимых Ахмед Ним оказался вовсе не из-за подделки диплома врача, а из-за того, что пытался дать взятку прокурору города Бишкека, чтобы тот прекратил уголовное преследование.

В своих показания Ахмед Ним вины не признал и утверждал, что пытался поймать на взятке прокурора и давал ему не всю сумму - $3000, а лишь "куклу", то есть фальшивую пачку денег, на которой лишь верхняя и нижняя купюра были настоящими. Но в момент задержания схватили не прокурора, а лжеврача.

- Из представленной видеозаписи видно, что Ним оставил денежные средства на рабочем столе у М.А, в последующем М.А закрыл их канцелярским предметом, затем Ним был сразу задержан, однако денежные средства в сумме 3000 долларов США были обнаружены и изъяты с задвижки рабочего стола М.А, каким образом они там оказались, суду неизвестно. В связи с чем суд приходит к выводу, что имела место передача денежных средств в сумме 200 долларов США, а не 3000 долларов, - сообщается в акте судебного заключения.

Октябрьский районный суд Бишкека признал Ахмеда Нима виновным в даче взятки, но назначать наказание не стал. $3000, которые судя по всему все-таки имелись в материалах уголовного дела, переданы в доход государства.

А вот чем закончилась история с фальшивым дипломом медика - неизвестно. На сайте Верховного суда других уголовных дел, связанных с именем Ахмеда Нима, нет. Не ясно, была ли история гражданином Пакистана единичным случаем, или создание лжемедиков было поставлено на поток.


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URL: https://www.vb.kg/375707
Теги:
Джалал-Абадская область, образование, приговор, суд, Бишкек, медики, прокуратура
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Комментарии
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25.12.2018, 11:12

"Изъяты с задвижки рабочего стола М. А."  Так взял и нет. ???

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