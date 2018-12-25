По делу Кулматова ищут третьего подрядчика строительства школы

Кубаныбек Кулматов с 5 июня 2018 года по 24 декабря 2018 года незаконно содержится под стражей. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Юрист отметил, что 13 декабря 2018 года защита ознакомилась с результатами трех заключений экспертов по уголовному делу.

- Назначили их не по уголовному делу Кулматова. Примечательно, что все они слеплены наспех и не касаются самого Кулматова. Видимо, в ГКНБ КР забыли про права моего обвиняемого при назначении и проведении экспертиз! В этот же день моего подзащитному предъявлено окончательное обвинение. К тому же его квалифицировали, как более тяжкое – статья 303 часть 2. Максимальное наказание до 20 лет лишения свободы (первоначально предъявлялась часть1 ст.303) УК КР. Сразу хочу подчеркнуть, что нет оснований для предъявления обвинения по части 1 статьи 303 УК КР, не говоря уже про обвинение по части второй. Предъявлено оно и еще одному подрядчику при строительстве школы в жилом массиве "Калыс-Ордо". Хочу напомнить, что учредитель первого подрядчика провел восемь месяцев в СИЗО ГКНБ КР. Теперь водворили еще одного! Мало, скажу больше, третьего подрядчика тоже ищут! – поясняет Слесарев.

В начале этой недели 17 декабря следствие по делу Кулматова окончено, защитники приступили к ознакомлению, говорит адвокат.

- Материалы уголовного дела содержат 19 томов, обвинения предъявлены пятерым гражданам Кыргызстана. Примечательно, что на этом этапе началось беспрецедентное давление на адвокатов с целью передать уголовное дело в суд без соблюдения процедуры ознакомления с материалами уголовного дела защитниками и обвиняемыми. Видимо органы следствия ГКНБ КР в отношении Кулматова действуют не в соответствии с Законами, а прямо противоположным образом. И для того, чтобы это понять, совершенно не нужно проводить подробный анализ. Показательная расправа над моим подзащитным видна попросту невооруженным глазом. Но может лучше по Закону – освободить Кубанычбека Кулматова и снять с него надуманные обвинения? – подытожил Сергей Слесарев.