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В парламенте пройдет презентация книги о Текебаеве

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Жогорку Кенеше будет презентована книга, посвященная лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, сегодня он совместно с депутатом Натальей Никитенко представит книгу общественности.

- Книга посвящается 60-летию Омурбека Чиркешовича. В ней собраны различные материалы и статьи журналистов о его жизни. Особенно это касается сложных моментов. Финансировался выпуск книги силами нашей партии, - сказал он.

Напомним, ранее экс-президент Роза Отунбаева ходатайствала перед Сооронбаем Жээнбековым о помиловании Омурбека Текебаева.

Под этим ходатайством подписались все лидеры депутатских фракций.


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URL: https://www.vb.kg/375757
Теги:
Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев, парламент, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Эмиль
26.12.2018, 12:14

Полноте господа, хватит комеди клаб из парламента делать он же не в " В глубине сибирских" уважайте ветвь власти, котоая отправила его в места не столь отдаленные. Раз законодатели уважайте хоть себя не смешите народ.

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