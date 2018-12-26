В парламенте пройдет презентация книги о Текебаеве

Полноте господа, хватит комеди клаб из парламента делать он же не в " В глубине сибирских" уважайте ветвь власти, котоая отправила его в места не столь отдаленные. Раз законодатели уважайте хоть себя не смешите народ.
Сегодня в Жогорку Кенеше будет презентована книга, посвященная лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Каныбек Иманалиев.
По его словам, сегодня он совместно с депутатом Натальей Никитенко представит книгу общественности.
- Книга посвящается 60-летию Омурбека Чиркешовича. В ней собраны различные материалы и статьи журналистов о его жизни. Особенно это касается сложных моментов. Финансировался выпуск книги силами нашей партии, - сказал он.
Напомним, ранее экс-президент Роза Отунбаева ходатайствала перед Сооронбаем Жээнбековым о помиловании Омурбека Текебаева.
Под этим ходатайством подписались все лидеры депутатских фракций.