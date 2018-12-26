В парламенте пройдет презентация книги о Текебаеве

Сегодня в Жогорку Кенеше будет презентована книга, посвященная лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, сегодня он совместно с депутатом Натальей Никитенко представит книгу общественности.

- Книга посвящается 60-летию Омурбека Чиркешовича. В ней собраны различные материалы и статьи журналистов о его жизни. Особенно это касается сложных моментов. Финансировался выпуск книги силами нашей партии, - сказал он.

Напомним, ранее экс-президент Роза Отунбаева ходатайствала перед Сооронбаем Жээнбековым о помиловании Омурбека Текебаева.

Под этим ходатайством подписались все лидеры депутатских фракций.