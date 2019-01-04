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Пьяная женщина прыгнула с 4 этажа с сыном из-за 2000 сомов

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- Елена Цой
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Появились новые подробности жуткой истории, когда 40-летняя мать троих детей выбросилась с младшим ребенком с 4-го этажа, пишет Turnush.

Сообщается, что Ошский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества женщину, выбросившуюся из окна вместе с 8-месячным ребенком.

Главным фигурантом уголовного дела стала уроженка села Кичи-Кара-Кол Алайского района Айнура [имя изменено Ч.А.], 1978 года рождения, со средним образованием, проживавшая в гражданском браке, мать троих детей. Ей были предъявлены обвинения по ст. 28-97 ч2. п.3 ("покушение на убийство") Уголовного кодекса КР.

Так, 6 сентября 2018 года примерно в 16:30, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью совершения самоубийства вместе со своим ребенком Откурбеком [имя изменено Н. уулу О.], 21 февраля 2018 года рождения, она выпрыгнула с 4-го этажа жилого дома по улице Урицкого города Ош.

На судебном заседании Айнура призналась в совершении преступления частично. По ее словам, 17 лет назад она вступила в гражданский брак с жителем села Куршаб Узгенского района Нурсултаном [имя изменено А.Н.], 1981 года рождения. В браке у них родились трое детей - в 2007, 2008 и 2018 годах. Шесть лет назад они переехали в город Кара-Балта, где сняли квартиру и открыли собственную пекарню [навайкана]. Айнура говорит, что после того, как Нурсултан выпивал, у них происходили ссоры из-за денег. Двоих старших детей они отдали на воспитание свекрови и свекру, которые проживают в городе Кайынды.

Последний раз конфликт между Нурсултаном и Айнурой произошел 9 августа, после чего свекровь посадила Айнуру в такси вместе с Откурбеком и отправила в город Ош. По приезде в Ош Айнура поселилась у родной сестры.

Со слов Айнуры, в начале сентябре ей позвонил Нурсултан и пригрозил, что если она не найдет ему 2000 сомов, то он приедет в город Ош и убьет ее.

Якобы именно это сподвигло женщину выпить алкоголь, после чего она решила выпрыгнуть из окна, тем самым покончить жизнь самоубийством. Выпрыгнуть вместе с ребенком, как утверждает Айнура, она решила, чтобы после ее смерти он не был ни для кого обузой.

На момент совершения попытки самоубийства сестры Айнуры и ее супруга дома не было.

Со слов сестры Айнуры - Нургул [Ч.Н.], Нурсултан не давал ей спокойно жить и периодически избивал. В день происшествия Нургул позвонили на мобильный телефон и сообщили, что ее сестра Айнура находится в состоянии алкогольного опьянения. Нургул попросила младшего брата своей сестры присмотреть за Айнурой, пока она не вернутся с работы.

По словам свидетельницы Гулзады [имя изменено А. кызы Г.], в тот день она отправилась на занятия, после третьего урока ей позвонила Нургул [является жене Гулзады]. Она рассказала, что Айнура находится в состоянии алкогольного опьянения и попросила Гулзаду присмотреть за ней.

Вернувшись домой, Гулзада увидела, как Айнура кормит грудью Откурбека возле бешика. Покормив ребенка, Айнура попросила Гулзаду сходить в магазин и купить пиво. Она вышла в магазин и, едва дойдя до него, услышала крики со двора дома. Вернувшись обратно, увидела лежавших на земле Айнуру и Откурбека.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Айнуру виновной назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в женской колонии.

Агенство со ссылкой на начальника отдела защиты семьи и детей Ошского горупарвления соцразвития Гулзины Раевой сообщает, что после произошедшего за ребенком ухаживает бабушка по отцовской линии. Она готова усыновить мальчика после того, как он пойдет на поправку и будет выписан из больницы.

Понесет ли какое-либо наказание отец ребенка, будет ли против него возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия и угроз убийством, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/375879
Теги:
наказание, Ош, Ошская область, попытка суицида, семейное насилие, суд, суицид, убийство, Кыргызстан, убийство ребенка
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