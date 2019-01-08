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Мужчина, плюнувший на забор Белого дома, найден и оштрафован

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- Екатерина Улитина
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Накануне, 7 января, правоохранительные органы задержали молодого мужчину, который плюнул на забор Белого Дома. Милиционеры нашли парня у себя дома в селе Тон Иссык-Кульской области.

Нарушителем общественного порядка, по данным VB.KG оказался 24-летний Рамис Закирияев. Его доставили в отделение милиции, где он написал объяснительную. Он признал, что свершил нарушение и объяснил свой поступок недовольством властями, в частности "чиновниками-коррупционерами".

За совершение административного нарушения Закирияев оштрафован на 5500 сомов.

Напомним, накануне в сети интернет появилась видеозапись, на которой молодой человек выражает недовольство властями, а потом плюёт за забор Белого Дома.

Отметим, с 1 января 2019 года в Кыргызстане действует новый штраф за плевки в общественных местах. Новшество вызвало бурное обсуждение в обществе и недовольство части населения.


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URL: https://www.vb.kg/375892
Теги:
Иссык-Кульская область, штраф, Бишкек, МВД
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Комментарии
Ми8
08.01.2019, 12:07

Останется в истории как первый нарушителт в этом деле.

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