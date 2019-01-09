Отставка правительства. Эксперты и депутаты делают прогнозы на март

В последнее время в кулуарах ЖК и среди экспертов все чаще муссируются слухи про возможную грядущую отставку правительства. Называются и приблизительные сроки - буквально в ближайший месяц или весной нынешнего года.

Связаны подобные разговоры, по словам политолога Марата Казакпаева, с неэффективной работой кабмина и его главы.

- Экономические показатели на нуле, а собрать необходимые средства на развитие экономики лишь штрафуя за плевки явно не получится. При этом у правительства нет ни программы, ни концепции, оно работает в холостую. Да и премьер за время своей работы показал все, что мог. Серьезных провалов у него, правда, нет, но и работа главы кабмина, надо признать, малоэффективна. И хотя кабинет министров к своей работе должен подходить комплексно, но на примере вице-премьеров видно, что работа идет не слажено. Поэтому, я не исключаю такой вероятности, что в марте нынешнее правительство все же уйдет в отставку, - отметил VB.KG Казакпаев.

Согласны с позицией эксперта и парламентарии. По мнению депутата ЖК Исхака Масалиева, стоит посмотреть, чем закончится нынешний финансовый год.

- Если экономика не показала необходимый рост, налоги не собирались, то возникающий вопрос о смене кабмина вполне резонен. К тому же, когда мы утверждали данное правительство в начале прошлого года, то акцентировали внимание на отсутствии у него структуры и концепции. Осенью они пообещали нам представить новую, но так этого и не сделали. Оно осталось неизменным по форме, лишь слегка изменившись по составу. Поэтому, действительно, основания для его смены есть. К тому же, на сегодняшний день оно точно не отвечает реалиям страны, а его решения вызывает множество нареканий, - подчеркнул VB.KG Масалиев.

А вот его коллега по ЖК Евгения Строкова считает, что убирать весь состав правительства не стоит, так как подобная мера может привести к дестабилизации в стране.

- Лично я не уверена, что произойдет полная отставка правительства. Но хотелось бы поменять ряд членов кабмина. Особые нарекания у меня вызывают министр образования и здравоохранения. В сфере культуры и в министерстве соцразвития, думаю, смена не нужна, так как их главы только пришли на свои должности, и еще не успели себя показать. "Почистить" стоит и ряд специалистов в Аппарате правительства. Именно там скопилась некая "коррупционная память". Да и в отсутствии взаимопонимании между ними, ЖК и гражданским сектором специалисты играют не последнюю роль. А все потому, что зачастую не доводят до определенных лиц правительства необходимые рекомендации и сведения тех же парламентариев, ограничиваясь лишь отписками, - пояснила VB.KG Строкова.

В целом менять весь состав правительства не стоит, уверена депутат.

- Это лишняя трата времени. Не думаю, что надо менять и премьера. Его потенциал, на мой взгляд, еще не исчерпан. Да и станет ли эффективной очередная отставка? Опять начнутся чьи-то лобби без гарантий на лучшее. Поэтому, куда надежнее ограничиться отставкой отдельных лиц кабмина и правительства, - заключила парламентарий.