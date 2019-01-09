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Старшина милиции за то, что плевался и курил сигарету, заплатит штраф

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- Оксана Гут
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8 января в Соцсетях опубликовано видео, на котором сотрудник ОВД в форменной одежде в звании старшины милиции, находясь в общественном месте, плевался, при этом курил сигарету. По данному факту пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает следующее:

- 8 января 2019 года отделом внутреннего расследование ГУВД Чуйской области проведена служебная проверка, в ходе которой личность вышеуказанного сотрудника установлена, им оказался милиционер ППСМ ГУВД Чуйской области старшина милиции М.М. Старшина милиции нарушил требования части 1 статьи 71 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях", где указанно: - "Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание – влекут наложения штрафа 3 категории" (5500 сомов - прим.ред.), - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в соответствии с требованиями Примечания № 1 Главы № 14 (Нарушения против порядка управления в сфере охраны благоустройства) Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях", предусмотренных статьями 66-79 настоящего Кодекса, рассматриваются органами местного самоуправления".

В связи с этим все собранные материалы направлены в орган местного самоуправления в Лебединовский айыл окмоту Аламединского района для принятия соответствующего решения.


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URL: https://www.vb.kg/375919
Теги:
ГУВД, закон, мусор, нарушения, Чуйская область, штраф, Патрульная милиция, Кыргызстан
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Комментарии
Плевако
09.01.2019, 11:19

На, что ему жить если вся зарплата на штраф уйдет. Придется наркоту подбрасывать, обирать подвыпивших и т.д.

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ага
09.01.2019, 11:23

МВД оштрафовать срочно

Юридическое лицо, совершившее нарушение, признается виновным, если физическоелицо, находящееся с ним в трудовых отношениях, или физическое лицо, выполняющее

определенные действия в интересах юридического лица по договору, осознавало или

могло и должно было осознавать противоправность своего деяния (действия или

бездействия).

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Сайра
09.01.2019, 11:46

Очень хорошо. Теперь по логике нужно выявить и оштрафовать работника мэрии и депутата Жогорку Кенеша за плевки в общественных местах. Это размещено по сетям в интернете. Интересно оштрафуют их ли или это касается только определенных слоев населения?

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Читатель
09.01.2019, 12:57

Для справедливости нужно наказать в дисциплинарном порядке руководство ГУВД Чуйской области, за отсутствие должной разъяснительной работы среди подчиненных, на которых и возложено обеспечение общественного порядка. Сами блюстители порядка позволяют себе такое. Это говорит о том, что тем самым подчиненные плевали на своё руководство!!!

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