Старшина милиции за то, что плевался и курил сигарету, заплатит штраф

8 января в Соцсетях опубликовано видео, на котором сотрудник ОВД в форменной одежде в звании старшины милиции, находясь в общественном месте, плевался, при этом курил сигарету. По данному факту пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает следующее:

- 8 января 2019 года отделом внутреннего расследование ГУВД Чуйской области проведена служебная проверка, в ходе которой личность вышеуказанного сотрудника установлена, им оказался милиционер ППСМ ГУВД Чуйской области старшина милиции М.М. Старшина милиции нарушил требования части 1 статьи 71 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях", где указанно: - "Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание – влекут наложения штрафа 3 категории" (5500 сомов - прим.ред.), - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в соответствии с требованиями Примечания № 1 Главы № 14 (Нарушения против порядка управления в сфере охраны благоустройства) Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях", предусмотренных статьями 66-79 настоящего Кодекса, рассматриваются органами местного самоуправления".

В связи с этим все собранные материалы направлены в орган местного самоуправления в Лебединовский айыл окмоту Аламединского района для принятия соответствующего решения.