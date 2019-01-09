Отец стулом избил несовершеннолетнюю дочь. Девочка сдала его в милицию

Бишкекчанин избил стулом свою несовершеннолетнюю дочь, таскал ее за волосы по улице и пинал ногами. Верховный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Из судебного акта, опубликованного на сайте Верховного суда, следует, что в день преступления, 13 марта 2018 года, глава семейства пришел домой сильно пьяным и сразу набросился с кулаками на старшую дочь. В своих показаниях девочка говорит, что отец часто бил всех четверых детей, но ей всегда доставалось больше всех. Мужчина винил своих детей в том, что в семье не хватает денег. Когда он выпивал, бил особенно жестоко и даже грозился убить.

В тот день мужчина нашел своих детей играющими во дворе дома, стал нецензурно выражаться, а потом и избивать стулом старшую девочку. Она выбежала на улицу, но он ее догнал, таскал за волосы и приказал вернуться домой, где продолжил наносить удары. Экзекуцию прекратила соседка, которая прибежала на крики о помощи. Она забрала всех детей к себе домой. Когда мужчина ушел из дома в магазин, девочка вернулась, забрала свой телефон и вызвала милицию.

Избитого подростка и ее отца, который при задержании продолжал вести себя агрессивно, доставили в милицию. Мужчина остался у милиционеров, а девочку, ее братьев и сестру привезли в 3-ю детскую больницу. У подростка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы на лице, обоих плечах и голени.

Мать детей приехала в больницу спустя несколько дней, так как находилась на заработках в России. Она уехала туда незадолго до происшествия и лишь успела добраться до место работы, когда ей позвонили родственники и сообщили о случившемся. В этот же день она купила билет на самолет и вернулась в Бишкек.

В своих показаниях женщина подтвердила, что все 18 лет брака ее муж злоупотреблял алкоголем, играл в азартные игры, бил ее и детей и даже отсидел 1,5 года в местах лишения свободы в России. Незадолго до отъезда мужчина избил жену из-за того, что ему не хватало денег открыть бизнес, а она не позволяла продать совместно нажитый дом. В суде женщина рассказала, что жить с ним больше не намерена, но боится, что, выйдя на свободу, он вновь начнет избивать ее и детей. Избитая дочь и другие дети сказали, что прощают отца, но жить с ним не хотят.

Свердловский районный суд Бишкека приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Бишкекский городской суд смягчил наказание и назначил 2 года в колонии-послания. Верховный суд отменил решение городского суда и оставил в силе приговор первой инстанции.

Из материалов суда, к сожалению, не ясно, задал ли кто-то женщине вопрос - как она могла оставить своих детей на мужа-изувера, который только и делал все эти годы, что избивал их...