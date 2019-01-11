В 2018 году 75% принятых к производству дел противоречат Конституции

10 января этого года в Конституционной палате состоялось годовое собрание судей и сотрудников Аппарата по подведению итогов деятельности Конституционной палаты за 2018 год.

Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров, открывая собрание, отметил, что в отчетном году проделана большая работа и вынесены важные решения в укреплении конституционной законности в Кыргызстане.

Так, в 2018 году из общего количества принятых к производству дел, 75 % признаны противоречащими либо частично противоречащими Конституции; 25 % признаны непротиворечащими Основному закону страны.

Изложенные факты свидетельствуют о роли органа конституционного контроля в обеспечении и защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, идей и принципов, заложенных в Основном законе.

В своем выступлении Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров также отметил, что в 2018 году продолжена работа по контролю и мониторингу исполнения решений Конституционной палаты. "На сегодняшний день Министерство юстиции КР, как ответственный орган по разработке соответствующих проектов НПА в целях реализации решений Конституционной палаты, предоставляет ежемесячную информацию о ходе исполнения итоговых актов Конституционной палаты", - добавил он.

Далее выступил руководитель Аппарата Акылбек Сарбагышов, который представил информацию о деятельности структурных подразделений Аппарата за отчетный период. Кроме того, судьи выслушали информацию об исполнении Плана работы Конституционной палаты на 2018 год. По итогам отчета руководитель Аппарата озвучил ряд предложений для включения в План работы Конституционной палаты на 2019 год с учетом реализации Плана работы Конституционной палаты за отчётный год.

В ходе собрания участники выслушали также отчет судьи-секретаря Конституционной палаты Меергуль Бобукеевой, которая представила общую информацию о проделанной работе по обращениям граждан, поступившим в Конституционную палату: о принятых и отказанных в принятии в конституционное судопроизводство обращениях, вынесенных решениях и постановлениях, состоянии исполнения решений Конституционной палаты.

Также судья-секретарь Меергуль Бобукеева добавила, что 2018 год стал знаменательным для нашей страны, поскольку отметили 25-летие принятия Конституции Кыргызской Республики, в рамках которого Конституционной палатой проведена Международная конференция

"Верховенство Конституции и ее прямое действие: вопросы обеспечения правовой охраны Конституции". "В данной конференции приняли участие председатели и судьи конституционных судов 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, представитель Венецианской комиссии, депутаты Жогорку Кенеша, председатель Верховного суда, представители Аппарата Президента, Аппарата Правительства, Аппарата Жогорку Кенеша, других государственных органов, научных кругов, международных организаций и эксперты, что повысил уровень и масштабность проведенного мероприятия", - отметила она.

После выступлений основных докладчиков судьи Конституционной палаты единогласно утвердили годовой отчет, который будет опубликован для общественности на государственном и официальном языках, а также поставили задачу по совершенствованию цифровизации деятельности Конституционной палаты с учетом объявленного Президентом КР Сооронбаем Жээнбековым 2019 года - годом развития регионов и цифровизации страны.