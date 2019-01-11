Жээнбеков провел совещание по проведению Саммита государств-членов ШОС в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам организации Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), который пройдет в Кыргызстане в июне 2019 года.

Он напомнил, что в июне 2018 года на очередном саммите глав государств-членов ШОС в г. Циндао Китайской Народной Республики председательство в Организации перешло Кыргызстану.

"Мы рассматриваем ШОС, как площадку для установления взаимодоверительных отношений и развития сотрудничества. Авторитет ШОС с каждым годом укрепляется и растет. Основой Организации является единство государств участников, доверительное партнерство и взаимоуважение", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Информацию о проделанной работе и планируемым мероприятиям в рамках проведения Саммита ШОС представили председатель организационного комитета, руководитель Аппарата Президента КР Досалы Эсеналиев, министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов и секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

На сегодня был проведен ряд мероприятий в соответствующих министерствах и ведомствах, такие как заседания Министерств юстиции, руководителей Счетных палат, руководителей пограничных служб, министров сельского хозяйства стран-участниц ШОС, Совет регионального антитеррористического сотрудничества.

Впереди ожидаются не менее важные мероприятия, как заседание секретарей Совета безопасности, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны ШОС, а также культурно-гуманитарные мероприятия, включающие в себя медиафорум ШОС, фотовыставка, Международный марафон, Бизнес-форум ШОС. Главное мероприятие - Совет глав государств-членов ШОС планируется на 14–15 июня 2019 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что 2019 год пройдет под эгидой ШОС и проведение всех планируемых мероприятий в рамках Саммита ШОС является важным событием для Кыргызстана, поручив все обсужденные вопросы подготовить на качественном, высоком уровне.

Глава государства отметил, что должно быть уделено особое внимание укреплению авторитета ШОС на международной арене, усилению сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков, углублению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного, инвестиционного сотрудничества.