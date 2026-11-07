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В сборной Аргентины решили пока не отдавать номер Месси другим игрокам

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- Самуэль Деди Ирие
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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони решил временно оставить свободным десятый номер, под которым выступал Лионель Месси. Об этом сообщает аргентинское издание TyC Sports.

По его данным, в предстоящих товарищеских матчах против Уругвая и Коста-Рики никто из футболистов национальной команды не выйдет на поле под номером 10.

Сборная Аргентины встретится с Уругваем 13 ноября в Буэнос-Айресе, а 17 ноября сыграет с Коста-Рикой в Кордове.

Решение о новом обладателе знаменитой "десятки" планируется принять в 2027 году, когда команда вернется к официальным соревнованиям.

Одним из главных претендентов на этот номер называют полузащитника итальянского "Комо" Нико Паса. Среди других кандидатов рассматриваются Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес и Франко Мастантуоно.

Ранее Аргентинская футбольная ассоциация пыталась навсегда закрепить номер 10 за Диего Марадоной, однако ФИФА не поддержала эту инициативу.

Месси выступал за национальную команду с 2005 года. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года, дважды выиграл Кубок Америки и завоевал Финалиссиму.

Пока тренерский штаб не определил, кто станет новым обладателем легендарного номера.


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URL: https://www.vb.kg/462881
Теги:
футбол, Аргентина
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