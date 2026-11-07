В сборной Аргентины решили пока не отдавать номер Месси другим игрокам

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони решил временно оставить свободным десятый номер, под которым выступал Лионель Месси. Об этом сообщает аргентинское издание TyC Sports.

По его данным, в предстоящих товарищеских матчах против Уругвая и Коста-Рики никто из футболистов национальной команды не выйдет на поле под номером 10.

Сборная Аргентины встретится с Уругваем 13 ноября в Буэнос-Айресе, а 17 ноября сыграет с Коста-Рикой в Кордове.

Решение о новом обладателе знаменитой "десятки" планируется принять в 2027 году, когда команда вернется к официальным соревнованиям.

Одним из главных претендентов на этот номер называют полузащитника итальянского "Комо" Нико Паса. Среди других кандидатов рассматриваются Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес и Франко Мастантуоно.

Ранее Аргентинская футбольная ассоциация пыталась навсегда закрепить номер 10 за Диего Марадоной, однако ФИФА не поддержала эту инициативу.

Месси выступал за национальную команду с 2005 года. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года, дважды выиграл Кубок Америки и завоевал Финалиссиму.

Пока тренерский штаб не определил, кто станет новым обладателем легендарного номера.