ГРС начнет выдачу водительских удостоверений нового образца

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу внедрения новых образцов водительских удостоверений и специальной бланочной продукции по регистрации транспортных средств и водительского состава.

В ходе совещания Глава Правительства был проинформирован о проводимой подготовительной работе для запуска выдачи водительских удостоверений нового образца, соответствующих международным требованиям идентификации личности водителя.

Новый образец с учетом международного опыта будет представлен с улучшенным дизайном и многочисленными защитными элементами.

На сегодняшний день ГРС разработала технические спецификации и эскизы и схематические изображения водительских удостоверений и специальной бланочной продукции по регистрации транспортных средств и водительского состава нового поколения.

Новые образцы водительских удостоверений будут изготавливаться из высокопрочного пластика, который сложно подделать. Это будет четвертое поколение водительских удостоверений в Кыргызской Республике. Планируемый срок действия 10 лет. Также планируется введение новых свидетельств о регистрации транспортных средств в виде пластиковых карт.

Внедрение водительских удостоверений нового образца предусмотрено в списке мероприятий по реформе дорожной безопасности в Кыргызской Республике, что позволит ужесточить контроль в системе тестирования курсантов и исключить подделку документа.

Действующие удостоверения водителей будут действительными до истечения срока, замена будет производиться исключительно на добровольной основе.

Также необходимо отметить, что персонификация водительских удостоверений и специальной бланочной продукцией по регистрации транспортных средств и водительского состава перейдет от частной компании в государственное учреждение. В связи с чем стоимость специальной бланочной продукции будет существенно снижена порядка 40-50 процентов от стоимости, так как не будет учитываться личная прибыль частной компании при формировании цены на бланочную продукцию.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить подготовительную работу к началу выдачи водительских удостоверений нового образца, уделив при этом особое внимание вопросам создания удобных для граждан условий.