Муфтий Кыргызстана призвал водителей соблюдать ПДД

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев обратился к кыргызстанцам с просьбой быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Муфтий отметил, что по вине нарушителей ПДД во многие семьи сегодня приходит горе, когда очень часто стали погибать взрослые и дети на дорогах.

"Если по вашей легкомысленности погибнет человек на дороге, то это равносильно убийству. По шариату жизнь человека бесценна. Ее нельзя оценить ни за какие деньги. Поэтому давайте будем соблюдать правила дорожного движения. Лучше уж на машине опоздать и добраться благополучно, чем спешить и попасть в ДТП", - отметил Токтомушев.