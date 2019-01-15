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МВД: Сотрудников, кому трудно работать с новыми кодексами, будем увольнять

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- Оксана Гут
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Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев в ходе пресс-конференции "О нормах новых кодексов, вступивших в силу с 1 января 2019 года" опроверг слухи о массовом увольнении сотрудников из системы ОВД. Но при этом отметил, что никого удерживать на службе не собирается.

- На сегодняшний день я подписал приказы в отношении троих милиционеров, они ушли на пенсию. Заявлений по собственному желанию не было. Это все слухи. Но если сотрудники считают новые УПК неправильными, если кому-то стало трудно работать – мы не будем задерживать, будем увольнять, - заявил Джунушалиев.

С его слов, введенные с нового года кодексы и электронные реестры проступков и нарушений, напротив, должны облегчить службу и сделать ее прозрачной. Да, пока недостатки есть, но мы над ними работаем, признал вице-премьер-министр Жениш Разаков.

- Еще в прошлом году кабинеты следователей во всех регионах страны были оснащены необходимой техникой и Интернетом для работы. К нам поступило более 700 звонков по поводу их применения. Устранением проблем занимаются специально созданные рабочие группы. Мы вносим изменения в кодексы, которые уже прошли первое чтение в Жогорку Кенеше. Это то, что по большей части касается компетенции. К примеру, функции по привлечению к ответственности водителей за незаконную тонировку перешли в Министерство транспорта и дорог – это неправильно. Мы должны вернуть их МВД. Что касается комиссий, определяющих ответственность за содеянное по Кодексу нарушений - выброс мусора, плевание и т.д. – они будут созданы по усмотрению местных органов власти, - объяснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что правительство не могло при принятии новых УПК прописать сразу все нюансы. Так что большинство из них будет проработано во время их применения. Это касается не только Кодекса КР о нарушениях, но и Кодекса КР о проступках. В нем, как отметил Разаков, прописано наказание за преступления с ущербом менее 10 тысяч сомов.

- Оно не будет связано с лишением свободы. В качестве наказания предусмотрен штраф либо общественные работы. К примеру, уборку улиц, чистка арыков. Фронт работы будут определять органы местного самоуправления, - пояснил Жениш Разаков.

Как добавил старший прокурор управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствию Генпрокуратуры КР Серадин Камалдинов, цель Кодекса КР о проступках - не наполнять тюрьмы, а давать человеку шанс исправиться.

- Всякое бывает, ошибся, оступился, что, сразу в тюрьму? Раньше у нас столько вопросов было, когда за украденную курицу сажали на 5 лет. Теперь такого не будет. Но если нарушитель не выплатит штраф в установленный срок, то он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 351 УК КР. То же самое, если не выполнит общественные работы, - сообщил Камалдинов.

В заключении пресс-конференции министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подчеркнул, что уголовные и административные дела, открытые еще до 1 января 2019 года будут рассматриваться по новым кодексам.


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URL: https://www.vb.kg/376049
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, кадры, нарушения, тонировка, Административный кодекс, Кыргызстан, плевки, Кашкар Джунушалиев, Жениш Разаков
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