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Чиновника в футболке выгнали из парламента за внешний вид

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- Бакыт Стамов
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Чиновника Агентства профессионального образования при Министерстве образования КР Талантбека Тынысова сегодня попросили покинуть заседание парламента за внешний вид.

В частности, депутатам не понравилось, что Тынысов пришел на заседание ЖК не в рубашке.

- Почему вы пришли в футболке, - спросил его с возмущением нардеп Алмазбек Токторов.

На что чиновник ответил ему, что это не футболка, а свитер.

- Наш руководитель заболел и об этом заседании я узнал только утром, - попытался он оправдаться.

После этого свое возмущение выразил вице-спикер Мирлан Бакиров.

- Куда смотрит аппарат правительства? Здесь что базар что ли?! Вас даже нет в списке приглашенных. Можете идти, - сказал он.

Отметим, сегодня на заседании парламента рассматривались поправки в закон об образовании.


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URL: https://www.vb.kg/376083
Теги:
законопроект, образование, парламент, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, скандал, Талантбек Тынысов, Министерство образования
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