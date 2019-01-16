Чиновника в футболке выгнали из парламента за внешний вид

Чиновника Агентства профессионального образования при Министерстве образования КР Талантбека Тынысова сегодня попросили покинуть заседание парламента за внешний вид.
В частности, депутатам не понравилось, что Тынысов пришел на заседание ЖК не в рубашке.
- Почему вы пришли в футболке, - спросил его с возмущением нардеп Алмазбек Токторов.
На что чиновник ответил ему, что это не футболка, а свитер.
- Наш руководитель заболел и об этом заседании я узнал только утром, - попытался он оправдаться.
После этого свое возмущение выразил вице-спикер Мирлан Бакиров.
- Куда смотрит аппарат правительства? Здесь что базар что ли?! Вас даже нет в списке приглашенных. Можете идти, - сказал он.
Отметим, сегодня на заседании парламента рассматривались поправки в закон об образовании.