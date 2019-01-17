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Депутат предложил Генпрокуратуре разобраться с Минтрансом

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- Оксана Гут
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С начала 2019 года в Кыргызстане увеличилось количество "глухозатонированных" авто. Естественно все это видят и сотрудники ГУОБДД, но сделать уже ничего не могут.

С 1 января вступил в силу Кодекс КР о нарушениях, согласно которому дела по статье 129 "Управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения" рассматриваются уполномоченным органом в сфере автомобильного транспорта. А именно – Министерством транспорта и дорог КР. Чиновники этого ведомства от вверенных им полномочий открестились. Мол, бегать за незаконно затонированными авто и штрафоватьводителей – не свойственные им функции. Очередной провал новых УПК - запрет есть, а контроля нет?

- Если бы эта статья была в нашей компетенции, мы могли бы реагировать. Сейчас наши сотрудники могут только предупреждать водителей о запрете, а составлять протокол и выписывать штраф – полномочия Минтранса. Но МВД, как известно, уже передало соответствующие изменения в Кодекс о нарушениях. Они прошли первое чтение в Жогорку Кенеше. Как только депутаты примут поправки в трех чтениях, а президент их подпишет, мы начнем работать в прежнем режиме: проводить рейды по тонировке авто, штрафовать нарушителей, - сообщил VB.KG начальник пресс-службы ГУОБДД МВД КР Нурбек Токтосунов.

Пока в ГУОБДД ждут возвращения полномочий, а это может занять несколько месяцев по процедуре рассмотрения законопроектов в парламенте, уповать приходится на сознательность самих автолюбителей. Ведь, как напоминают в ведомстве, тонировка всей машины не только незаконна, но и может стать причиной ДТП.

А вот в самом Жогорку Кенеше депутаты недоумевают почему такой важный вопрос, как исполнение Кодекса о нарушениях, "провис".

- Я не помню, как проходило обсуждение законопроекта, но хочу сказать, что у нас в законах нет такого понятия, чтобы то или иное ведомство отказывалось от исполнения возложенных на него государством полномочий. Что значит Минтранс отказывается? Я думаю, в этом должна разобраться Генеральная прокуратура. А правительство должно определить проект о внесении изменений в Кодекс в качестве внеочередного и исправить коллизии, которые произошли. В Кодексе о нарушениях ряд противоречий, которые необходимо исправить срочно. В соответствии с Конституцией у кабмина есть право вносить такого рода вопрос - определять порядок как внеочередной, соответственно парламент будет рассматривать поправки в особом порядке, - поделился мнением с VB.KG депутат от фракции "Республика - Ата-Журт", член комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Мирлан Жеенчороев.

Возможно, к словам нардепа стоит прислушаться. Другой вопрос - почему во время принятия уже ставшего скандальным Кодекса о нарушениях никто из 120 парламентариев не заметил в нем этот самый "ряд противоречий"?

Для справки: пункт 3 статьи 129 Кодекса КР о нарушениях:

- Управление водителем транспортным средством с нанесенным на лобовое либо боковое стекло передней двери тонирующим покрытием или использованием на них шторок, или с наличием на стекле задней боковой двери либо заднем стекле зеркального тонирующего покрытия - влечет наложение штрафа 2 категории (для физических лиц - 30 расчетных показателей- 3 тысячи сомов, для юридических лиц - 130 расчетных показателе – 13 тысяч сомов). Настоящая норма не распространяется на специальные автомашины, перечень которых устанавливается Правительством КР.


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URL: https://www.vb.kg/376090
Теги:
закон, законопроект, правительство, тонировка, штраф, Административный кодекс, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ГУОБДД, Нурбек Токтосунов, МВД, Минтранском
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