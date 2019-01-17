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Депутаты не признаются, кто из них работал над "плевательными" кодексами

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 17 января, во время заседания Жогорку Кенеша заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов назвал авторов новых кодексов.

- Согласно распоряжению президента была создана рабочая группа, куда вошли около 20 специалистов. Ее возглавляла Лейла Сыдыкова (проректор Кыргызско-Российского славянского университета – vb.kg). Кроме того, проводились круглые столы и обсуждения, куда приглашали всех заинтересованных лиц. На завершающем этапе над кодексом работали депутаты, - сказал Курсан Асанов.

Парламентарий Рыскелди Момбеков поинтересовался именами коллег, участвовавших в написании кодексов.

- Я не знаю, тут не написано, - ответил Асанов.

- Разве вы не присутствовали на заседаниях? Не можете их узнать?

- Присутствовал. Давайте я позже дам письменный ответ, - уклонился от ответа Курсан Асанов.

Депутаты, которые работали над новыми кодексами, если и сидели в зале, не стали раскрывать себя.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты критикуют правительство за недоработанные новые уголовный, уголовно-процессуальный и другие кодексы. По их мнению статьи законов непродуманные, противоречат друг другу, создавая коллизии. Кроме того, парламентариев возмущают слишком высокие штрафы. В 2016 году этот же созыв парламента одобрил кодексы в их нынешнем состоянии.

Из-за скандальных статей новые кодексы, отметим, уже назвали "плевательными" - и по самому обсуждаемому штрафу, и по отношению граждан к нововведениям.


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URL: https://www.vb.kg/376095
Теги:
закон, парламент, правительство, Уголовный кодекс, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, плевки, Курсан Асанов, МВД
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