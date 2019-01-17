Погода
$ 69.80 - 69.92
€ 79.40 - 79.95

На антикитайском митинге в Бишкеке задержали участников и журналистов

813  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники милиции задержали участников антикитайского митинга и журналистов. Об этом сообщил во время прямой трансляции журналист телеканала Next.TV.

По его словам, он ведет трансляцию из автозака ГУВД Бишкека, в котором их везут в Первомайское РОВД. В этом же автомобиле находятся милиционеры. Один из задержанных молодых людей представился внештатным сотрудником КТРК.

Задержано около 10 человек.

В ГУВД Бишкека пока не комментируют, за что задержали участников и журналистов.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит антикитайский митинг. Участники требуют не выдавать паспорта КР гражданам КНР, а также выслать из Кыргызстана китайцев, которые нарушают миграционное законодательство КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376102
Теги:
ГУВД, задержание, Китай, митинг, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мирлан
17.01.2019, 17:05

Ну вот, как мы видим никакой свободы слова и самовыражения не предвидится. Тем хуже бедт ситуация в стране, тем жестче будут закручивать болты. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  