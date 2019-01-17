На антикитайском митинге в Бишкеке задержали участников и журналистов

В Бишкеке сотрудники милиции задержали участников антикитайского митинга и журналистов. Об этом сообщил во время прямой трансляции журналист телеканала Next.TV.

По его словам, он ведет трансляцию из автозака ГУВД Бишкека, в котором их везут в Первомайское РОВД. В этом же автомобиле находятся милиционеры. Один из задержанных молодых людей представился внештатным сотрудником КТРК.

Задержано около 10 человек.

В ГУВД Бишкека пока не комментируют, за что задержали участников и журналистов.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит антикитайский митинг. Участники требуют не выдавать паспорта КР гражданам КНР, а также выслать из Кыргызстана китайцев, которые нарушают миграционное законодательство КР.