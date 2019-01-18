ДТП в Бишкеке: Ока буквально снесла Lexus

Мырков развелось в городе. Думают купили большую машину и стали умнее, лучше. Кайдан? Мозгов от этого не прибавиться. Нужно воспитание в семье, в школе. Книжки читать. Тогда и нарушения прекратятся.
Вчера, 17 января, примерно в 22.25 в Бишкеке на пересечении улиц Боконбаева и Раззакова произошло ДТП.
Внедорожник Lexus, двигаясь по улице Раззакова, не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с ВАЗ-1111 Ока.
Момент аварии попал на видеорегистратор.
Неизвестно, есть ли пострадавшие в результаты столкновения.
За информацией редакция VB.KG обратилась в УОБДД ГУВД Бишкека. В ведомстве пока по этому происшествию не дали никакого ответа.
Возможно, участники ДТП решили ситуацию на месте без привлечения сотрудников милиции. Интересно только, в чью пользу? Надеемся, это видео поможет в разрешении возможного спора.