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ДТП в Бишкеке: Ока буквально снесла Lexus

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- Оксана Гут
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Вчера, 17 января, примерно в 22.25 в Бишкеке на пересечении улиц Боконбаева и Раззакова произошло ДТП.

Внедорожник Lexus, двигаясь по улице Раззакова, не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с ВАЗ-1111 Ока.

Момент аварии попал на видеорегистратор.

Неизвестно, есть ли пострадавшие в результаты столкновения.

За информацией редакция VB.KG обратилась в УОБДД ГУВД Бишкека. В ведомстве пока по этому происшествию не дали никакого ответа.

Возможно, участники ДТП решили ситуацию на месте без привлечения сотрудников милиции. Интересно только, в чью пользу? Надеемся, это видео поможет в разрешении возможного спора.


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URL: https://www.vb.kg/376127
Теги:
ДТП, нарушения, ПДД, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
Асхат
18.01.2019, 16:25

Мырков развелось в городе. Думают купили большую машину и стали умнее, лучше. Кайдан? Мозгов от этого не прибавиться. Нужно воспитание в семье, в школе. Книжки читать. Тогда и нарушения прекратятся.

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