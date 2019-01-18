ДТП в Бишкеке: Ока буквально снесла Lexus

Вчера, 17 января, примерно в 22.25 в Бишкеке на пересечении улиц Боконбаева и Раззакова произошло ДТП.

Внедорожник Lexus, двигаясь по улице Раззакова, не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с ВАЗ-1111 Ока.

Момент аварии попал на видеорегистратор.

Неизвестно, есть ли пострадавшие в результаты столкновения.

За информацией редакция VB.KG обратилась в УОБДД ГУВД Бишкека. В ведомстве пока по этому происшествию не дали никакого ответа.

Возможно, участники ДТП решили ситуацию на месте без привлечения сотрудников милиции. Интересно только, в чью пользу? Надеемся, это видео поможет в разрешении возможного спора.