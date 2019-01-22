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Каптагаева разыскивают сотрудники следственных органов?

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- Елена Цой
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Политический деятель, бывший руководитель аппарата Временного правительства КР, экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев опубликовал на своем аккаунте в FB обращение к главам силовых ведомств. В нем он написал, в частности, следующее:

Есть ситуации когда не знаешь то ли смеяться, то ли материться (хотя признаюсь, что до сих пор так и не научился по настоящему материться).

Вот по такому случаю и обращаюсь

Председателю ГНКБ КР Идрису Кадыркулову и

Министру МВД КР Кашкару Джунушалиеву

Обращаюсь открыто здесь, ибо не вижу другого пути.

Так вот, сосед мне говорит, что несколько дней назад во дворе к нему подошел человек в гражданском, показал удостоверение какое-то сказав, что из правоохранительных органов, показал мою фотографию и спросил - живу ли я в этом доме, сказав, что меня здесь видели с ребенком. Соседу это показалось подозрительным, и на всякий случай сказал, оказывается, что не живу. А тот в гражданском дальше пошел, скорее всего других соседей опрашивал.

Уважаемые руководители правоохранительных органов, Каптагаев не тот человек, которого нужно искать по фотографии опрашивая жителей дома, живу, хожу, общаюсь с соседями и участвую в публичных мероприятиях открыто, не прячусь.

Нет ни одного вопроса, по которому возникла бы необходимость скрываться от кого-то бы ни было, тем более от правоохранительных органов. Достаточно открыто спросить - где живет Каптагаев и любой сосед скажет вам, в каком подъезде, в какой квартире живу, когда выхожу гулять с внуком и т.д. Можете напрямую позвонить мне и спросить, где я живу, не только скажу свой адрес, но и уточню, как лучше к дому проехать.

Прошу считать данное мое обращение как официальное и больше не утруждать своих сотрудников уточнением моего места жительства.


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URL: https://www.vb.kg/376189
Теги:
временное правительство, оппозиция, розыск, Кыргызстан, политика, Идрис Кадыркулов, ГКНБ, МВД, Эмилбек Каптагаев, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Смольный
22.01.2019, 17:20

Когда тебя посадят, тогда и начнешь материться.

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сеня
22.01.2019, 17:38

Когда посадят его и Раима, я поверю, что в стране идёт борьба с коррупцией, а пока всё видимость.

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