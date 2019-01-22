Каптагаева разыскивают сотрудники следственных органов?

Политический деятель, бывший руководитель аппарата Временного правительства КР, экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев опубликовал на своем аккаунте в FB обращение к главам силовых ведомств. В нем он написал, в частности, следующее:

Есть ситуации когда не знаешь то ли смеяться, то ли материться (хотя признаюсь, что до сих пор так и не научился по настоящему материться).

Вот по такому случаю и обращаюсь

Председателю ГНКБ КР Идрису Кадыркулову и

Министру МВД КР Кашкару Джунушалиеву

Обращаюсь открыто здесь, ибо не вижу другого пути.

Так вот, сосед мне говорит, что несколько дней назад во дворе к нему подошел человек в гражданском, показал удостоверение какое-то сказав, что из правоохранительных органов, показал мою фотографию и спросил - живу ли я в этом доме, сказав, что меня здесь видели с ребенком. Соседу это показалось подозрительным, и на всякий случай сказал, оказывается, что не живу. А тот в гражданском дальше пошел, скорее всего других соседей опрашивал.

Уважаемые руководители правоохранительных органов, Каптагаев не тот человек, которого нужно искать по фотографии опрашивая жителей дома, живу, хожу, общаюсь с соседями и участвую в публичных мероприятиях открыто, не прячусь.

Нет ни одного вопроса, по которому возникла бы необходимость скрываться от кого-то бы ни было, тем более от правоохранительных органов. Достаточно открыто спросить - где живет Каптагаев и любой сосед скажет вам, в каком подъезде, в какой квартире живу, когда выхожу гулять с внуком и т.д. Можете напрямую позвонить мне и спросить, где я живу, не только скажу свой адрес, но и уточню, как лучше к дому проехать.

Прошу считать данное мое обращение как официальное и больше не утруждать своих сотрудников уточнением моего места жительства.