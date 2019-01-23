Погода
$ 69.70 - 69.86
€ 78.87 - 79.75

Олег Запольский возглавил Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

596  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новым начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР назначен подполковник милиции Олег Запольский. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Мухамметкалый Абылгазиев.

Ранее начальником СБНОН был полковник милиции Бакыт Матмусаев. Запольский был его заместителем, а до этого возглавлял оперативно-розыскное управление СБНОН.

Коллеги по работе характеризуют нового начальника СБНОН МВД КР как настоящего профессионала своего дела. Так экс-советник директора и член коллегии Агентства по контролю наркотиков КР Тимур Исаков вспомнил, как принимали на работу Олега Запольского.

- 15 лет назад я был членом комиссии, которая принимала его на работу. Это был тогда эксперимент. Мы хотели вырастить именно плеяду профильных сотрудников, которые работали бы только в службе по борьбе с наркотиками. И вы знаете, получилось. Последующие 15 лет он в других органах и не работал. Естественно, мы очень рады, что те задумки, которые были у нас тогда, осуществились. Несмотря на то, что тогда пришел, как у нас говорят, ботаник, то есть без специального образования (Запольский окончил юридический факультет КРСУ), он смог успешно конкурировать с теми людьми, которые имели стаж работы и получили профильное образование. Оказывается, не это самое главное, а стремление самого человека доказать что-то в этой жизни, - сказал он.

Олег Запольский родился во Фрунзе в 1981 году.

В 1998 году поступил в Кыргызско-Российский Славянский университет на юридический факультет, который успешно окончил в июне 2003 года.

В 2004 году в Агентстве по контролю наркотиков начал работать оперативным сотрудником в звании младшего лейтенанта.

В 2010 году был переведён в отдел по особо важным делам Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР оперуполномоченным.

За 15 лет службы в этой сфере провёл с коллегами немало громких дел по разоблачению наркоторговцев и устойчивых преступных группировок не только в Кыргызстане, но и на международном уровне. За что не раз награждался медалями и знаками отличия Кыргызстана, России, Казахстана, а также по линии ОДКБ.

В 2014 году был награждён именным оружием.

В 2017 году Олег Запольский получил второе высшее образование в Академии управления МВД России на факультете организации управления органами внутренних дел.

В 2017 году ему было присвоено звание подполковника милиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376211
Теги:
кадры, назначение, наркотики, Кыргызстан, Олег Запольский, МВД, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  