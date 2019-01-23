Олег Запольский возглавил Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Новым начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР назначен подполковник милиции Олег Запольский. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Мухамметкалый Абылгазиев.

Ранее начальником СБНОН был полковник милиции Бакыт Матмусаев. Запольский был его заместителем, а до этого возглавлял оперативно-розыскное управление СБНОН.

Коллеги по работе характеризуют нового начальника СБНОН МВД КР как настоящего профессионала своего дела. Так экс-советник директора и член коллегии Агентства по контролю наркотиков КР Тимур Исаков вспомнил, как принимали на работу Олега Запольского.

- 15 лет назад я был членом комиссии, которая принимала его на работу. Это был тогда эксперимент. Мы хотели вырастить именно плеяду профильных сотрудников, которые работали бы только в службе по борьбе с наркотиками. И вы знаете, получилось. Последующие 15 лет он в других органах и не работал. Естественно, мы очень рады, что те задумки, которые были у нас тогда, осуществились. Несмотря на то, что тогда пришел, как у нас говорят, ботаник, то есть без специального образования (Запольский окончил юридический факультет КРСУ), он смог успешно конкурировать с теми людьми, которые имели стаж работы и получили профильное образование. Оказывается, не это самое главное, а стремление самого человека доказать что-то в этой жизни, - сказал он.

Олег Запольский родился во Фрунзе в 1981 году.

В 1998 году поступил в Кыргызско-Российский Славянский университет на юридический факультет, который успешно окончил в июне 2003 года.

В 2004 году в Агентстве по контролю наркотиков начал работать оперативным сотрудником в звании младшего лейтенанта.

В 2010 году был переведён в отдел по особо важным делам Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР оперуполномоченным.

За 15 лет службы в этой сфере провёл с коллегами немало громких дел по разоблачению наркоторговцев и устойчивых преступных группировок не только в Кыргызстане, но и на международном уровне. За что не раз награждался медалями и знаками отличия Кыргызстана, России, Казахстана, а также по линии ОДКБ.

В 2014 году был награждён именным оружием.

В 2017 году Олег Запольский получил второе высшее образование в Академии управления МВД России на факультете организации управления органами внутренних дел.

В 2017 году ему было присвоено звание подполковника милиции.