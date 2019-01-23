Экс-глава РусДрам театра Борис Воробьев вновь в центре судебного скандала

Президенту страны рассказали о том, как некогда известный бизнесмен с помощью незаконных действий судей пытается вернуть свое имущество, отданное за долги 17 лет назад

Экс-депутат Жогорку Кенеша, бывший директор Театра русской драмы им. Ч. Айтматова Борис Воробьев вновь оказался в эпицентре судебного скандала. На днях в администрацию президента страны Сооронбая Жээнбекова поступило письмо с жалобой на судей Ленинского районного и Бишкекского судов, которые принимают незаконные решения в пользу "водочного короля". Дело в том, что еще 17 лет назад с Воробьева было взыскано имущество на сумму 305 тысяч сомов в пользу некоего ОсОО "Феликс". В прошлом году бизнесмен решил вернуть его и это несмотря на то, что фактически отданного за долги здания уже нет и юридически не существует самого "Феликса". Отдельные представители Фемиды считают, что это не повод для прекращения дела, возобновленного по вновь открывшимся обстоятельствам.

В частности, как следует из письма, в 2002 году Борис Воробьёв приобрел компьютерную технику у ОсОО "Феликс" за 25 тысяч долларов. Но деньги предприниматель отдал не сразу, растянул выплаты на несколько лет. В итоге, после всех расчётов, он остался должен 10 тысяч долларов. Устав от обещаний Воробьёва, руководство компьютерной фирмы, разумеется, обратилось в суд. 31 мая 2002 года Ленинским судом Бишкека вынесено решение о взыскании 305 тысяч сомов с Воробьева в пользу ОсОО "Феликс". На основании исполнительного листа в адрес истца была передана 1-комнатная квартира и денежные средства, полученные от реализации на торгах недостроенного нежилого помещения в 12 микрорайоне столицы, принадлежащих должнику.

В 2018 году Борис Воробьев вдруг обращается в Ленинский районный суд с заявлением о пересмотре дела. И что самое интересное – суд удовлетворяет заявление и отменяет решение суда, вынесенное 17 лет назад.

Необходимо отметить, что в Ленинском суде при рассмотрении его заявления сменилось три судьи и только четвертая - Жумабаева Жылдыз Кабыловна - вынесла это решение.

При этом судья проигнорировала тот факт, что ОсОО "Феликс" было ликвидировано 11 лет назад. А согласно пункт 8 статьи 220 Гражданского Процессуального кодекса КР: ликвидация юридического лица, выступающего стороной по делу, является основанием для прекращения производства по делу. Об этом гласит и постановление Пленума Верховного суда о подготовке судебного решения, которым судьи должны руководствоваться при работе, однако судья Ленинского суда не принимает это в расчет.

Со слов обратившихся к главе государства, заседания суда проходят в нарушении закона, при этом руководство ликвидированного "Феликса" не получило ни одной повестки. Суд не обращает внимания и на тот факт, что за прошедший период по однокомнатной квартире было совершено пять сделок, а недостроенное помещение в 12 микрорайоне давно было снесено, и на его месте вырос общественно-торговый комплекс площадью 6 тысяч кв. метров.

Своим решением судья вовлекла в процесс как минимум 20 граждан, при этом никто из них не был об этом извещен.

Когда бывшему руководству ОсОО "Феликс" совершенно случайно стало известно о возобновлении дела 17-летней давности, были поданы апелляционные жалобы. Судья не рассмотрела ни одну из трех поданных жалоб, тем самым лишив граждан законного права.

Адвокат компании отмечает, что судья вынесла определение о пересмотре дела и отменила решение суда от 2002 года несмотря на отсутствие в деле оригиналов документов, на которые ссылается истец.

В настоящий момент дело вместе с апелляционными жалобами бывшего руководства ОсОО "Феликс" передано в Бишкекский городской суд. Оно находится на рассмотрении у заместителя председателя по гражданским делам Толубаевой Бермет Мамыровны, которая также действует вопреки п.8 ст. 220 Гражданского Процессуального кодекса. Вторая инстанция, как собственно и первая, не обращает внимания на то, что спор не может быть рассмотрен по существу при ликвидированной стороне.

К слову, Толубаева известна тем, что оставила в силе решение Свердловского суда, скандально известной судьи Эльвиры Жаркеевой, на основании которого было отчуждено имущество в пользу преступной группы. В отношении самой Жаркеевой, напомним, было возбуждено уголовное дело. Так автор преступного решения находится в СИЗО, а судья, оставившая его в законной силе, собирается претендовать на должность председателя Бишкекского городского суда в июне текущего года.

Вызывает сомнение не только компетентность представителей Фемиды, но и репутация самого истца, который был осужден за свои незаконные действия. В 2014 году его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.5 ч.2 ст.305 (Превышение должностных полномочий), ч.2 ст.304 (Злоупотребление должностным положением) и ч.1 ст.348 (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей) УК КР. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях сроком на три года.