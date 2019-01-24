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Министр сельского хозяйства КР Нурбек Мурашев уйдет в отставку?

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- Оксана Гут
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Как сообщил редакции VB.KG источник, вопрос с отставкой министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбека Мурашева уже решен. На днях он должен дать отчет о проделанной работе за 2018 год в правительстве и в Жогорку Кенеше.

Депутаты парламента эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Отметив в разговоре с VB.KG, что поводов для снятия с должности Мурашева предостаточно. В секретариате профильного комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщили, что пока не знают, какие вопросы включены в повестку дня на понедельник 28 января. Более того, с ее составлением якобы возникли сложности. Потому, возможно, заседание и вовсе не состоится.

Зато главу Минсельхоза завтра, 25 января, действительно ждут с отчетом на очередном заседании кабмина под председательством премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Правда, согласно повестке дня, Нурбек Мурашев должен будет рассказать о государственной поддержке сельских товаропроизводителей в своевременном и организованном проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2019 году.

Но! Скорее всего глава Минсельхоза не почтит членов правительства своим личным присутствием. Как поведали VB.KG в пресс-службе ведомства, Нурбек Мурашев взял больничный и как минимум до конца недели на работу не выйдет. На вопрос, что именно случилось с министром, нам не ответили.

Все тот же источник отметил, что Мурашев, подвергшийся ранее критике со стороны президента страны и премьера, ушел на больничный специально, чтобы не держать ответ за проваленную им работу.

К слову, в Жогорку Кенеше также многие депутаты уверены, что, потребуй они отчета от главы Министерства сельского хозяйства – он бы вряд ли сам пришел.

- Можно было бы для галочки его заслушать. Но уверена, отчет превратится в показательную порку, которая ни к чему не приведет. Будем отчитывать министра как провинившегося ученика за пропавшую картошку, за нерациональное распределение сельхозтехники, за проблемы с ГСМ и т.д. А он придет-не придет, может замов пришлет, - поделилась мнением депутат от СДПК Ирина Карамушкина.

На вопрос редакции, есть ли повод и главное смысл в отставке Нурбека Мурашева, парламентарий ответила:

- Если это изменит к лучшему состояние всей отрасли, то, конечно, есть. Хотя Мурашев мой коллега, он имел не очень хорошие моменты в резюме. И то, что "Бир Бол" выбрал его, говорит о катастрофической ситуации с кадрами. У нас в кресле министра человек, который далек от сельского хозяйства. Я его не вижу и не слышу. Чем он занимается, зачем ездит по регионам, какую информацию он собирает? Кадры, избираемые по партийной системе, "смотрящие" люди в госструктурах – это наша большая проблема. Я уверена, что многих адекватных, принципиальных профессионалов не видят даже. Потому что таких людей сегодня боятся назначать на должности, - высказалась Карамушкина.

И добавила, что правительству нужно вовсе расформировать Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

- Содержать целое министерство, которое было при Советском союзе, когда наша страна экспортировала продукцию, были государственные земли и развитое животноводство, сейчас нет смысла. Сегодня у государства нет ни земли, ни животноводства – ничего. Все в частных руках, в аренде. Если нужно, при министерстве экономики какой-то отдел оставить. Совершенно не нужны столько работников Минсельхоза по областям. Они только переписывают друг другу бумажки, - заключила нардеп.

Напомним, осенью прошлого года, когда фермеры прогорели на выращенном картофеле, президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал главу Минсельхоза КР за "недостаточную работу по прогнозированию ценовой политики на рынке и сбыту сельскохозяйственной продукции". После этого с критикой в его адрес выступил и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что ведомство не справляется с задачей даже по обеспечению потребности внутреннего рынка страны, не говоря уже об экспорте.


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URL: https://www.vb.kg/376242
Теги:
Ирина Карамушкина, Мухамметкалый Абулгазиев, Нурбек Мурашев, Минсельхоз, отставка, правительство, сельское хозяйство, Кыргызстан, Бир Бол, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Штепсель
24.01.2019, 15:05

Это тот драчун депутат? Кажется дважды избивал людей и врачей в больнице! 

https://www.vb.kg/doc/263632_na_depytata_myrasheva_zaveli_delo_za_izbienie_vracha.html

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***
24.01.2019, 15:54

может пора не увольнять, а сажать уже тех кто не справился? а то получается пришел туда, наобещал и ушел ни за что не ответив! 

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