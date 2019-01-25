Бишкек в январе опять остался без тепла? Энергетики уверяют, что аварий нет

В пресс-службе ОАО "Электрические станции" сообщили, что столичная ТЭЦ работает в штатном режиме. Никаких аварий на объекте нет. В "Бишкектеплосеть" также отрицают, что в сетях отопления произошла авария.

- Подробную информацию мы предоставим позже, когда будет готов технический отчет. Сейчас могу сказать, что в некоторых районах города идет наладка оборудования и ремонт. Часть домов мы вынуждены отключить от подачи тепла, другие дома обеспечены теплом и горячей водой, несмотря на ремонт, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе "Бишкектеплосеть".

По последним данным, в некоторых микрорайонах подача отопления и горячей воды возобновилась. Ремонтные бригады работают по вызовам абонентов. ОАО "Бишкектеплосеть" просит горожан сообщать об отсутствии тепла и горячей воды в их домах по телефонам 1980, 61-11-69, 56-85-58.

А вот, что сообщается в официальном релизе компании: ОАО "Бишкектеплосеть" сообщает, что 23 января 2019 г., при плановом обходе был обнаружен свищ на трубопроводе "Восток" по улице 7 апреля, напротив микрорайона "Кок-Жар".

24 января 2019 г. для устранения свища были произведены переключения подающей сети на резервный трубопровод. Из-за большой протяжённости тепловой сети, во второй половине дня отмечалось снижение параметров теплоносителя по отоплению и ГВС в микрорайонах "Кок-Жар", 11, 12, "Асанбай" и частично в микрорайонах 4, 5, 6. К вечеру свищ на трубопроводе был устранён, и были произведены переключения для восстановления прежней схемы теплоснабжения.

Выброс пара на пересечении улиц 7 апреля и Медерова не является аварией. Для устранения свища на указанном перекрестке через дренажные устройства был сброшен теплоноситель в виде горячей воды, что и явилось причиной парения.

На настоящее время, 25 января 2019 г., тепловые сети работают в штатном режиме, сотрудниками ОАО "Бишкектеплосеть" производятся обходы жилых домов в вышеуказанных микрорайонах по заявкам потребителей.