В Москве уроженка Кыргызстана после ДТП потеряла память

В реабилитационном центре города Дзержинский в Подмосковье находится девушка, потерявшая память. Она не помнит кто она и откуда. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал Кубан Абылкасымов.

По его словам, Гульнур, это имя написано в паспорте девушке, перевели в реабилитационный центр несколько дней назад из больницы, где она проходила лечение после ДТП.

- Она ничего о себе не помнит. Конечно, о ней сейчас заботятся. Но она не может остаться в реабилитационном центре надолго. Максимальный срок пребывания – 9 месяцев, - рассказал VB.KG Кубан Абылкасымов.

На его клич в интернете вскоре отозвались люди, которые в разное время жили или работали вместе с потерявшей память.

- Выяснилось, что Гульнур жила с матерью, с ней приехала в Москву. Здесь девушка вышла замуж, у них родилась дочь, три-четыре года назад случилась беда - ее сбила машина. После аварии начались проблемы со здоровьем, была даже операция на голове. Она начала терять память, двигаться с костылем, - рассказал Абылкасымов.

За больной девушкой ухаживала подруга, помогала по хозяйству. Но через некоторое время между подругой и мужем Гульнур начался роман, и они поженились, оставив девушку одну со своими проблемами. Она жила где придется, подрабатывала.

- Девушка, с которой они вместе работали в магазине, рассказала, что Гульнур ей говорила, что у нее никого нет. А в Москву она пришла пешком, но на самом деле это не так. Буквально вчера объявились мама и брат Гульнур. Оказалось, они ее давно ищут и собираются забрать к себе в Москву, - добавил Кубан Абылкасымов.

По его словам, девушка действительно страдает потерей памяти, случаются приступы помутнения сознания. С таким заболеванием жить в мегаполисе ей будет непросто, и возможно, в будущем ей еще понадобится помощь.