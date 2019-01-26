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У депутатов ЖК нет претензий к действующему правительству

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- Виктория Григоренко
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Для роспуска парламента на сегодняшний день нет оснований. Показатели их работы в плане экономического роста и инфляции довольно неплохие. Что же касается проблем Минсоцразвития, Минобразования, Минздрава, то они появились не за один день. Таким мнением с VB.KG поделился депутат ЖК Азамат Арапбаев.

По его словам, ситуация в вышеперечисленных ведомствах накапливалась годами.

- Когда-нибудь они должны были дать знать о себе. Их решить может только системный подход. К тому же я не сторонник частой смены правительства. Ни к чему хорошему это не приводит. Надо дать кабмину поработать несколько лет, а затем оценивать. Это касается и премьерской работы. Не грозит роспуск и парламенту - нет повода. Законодательный орган работает, издает проекты, по которым живет страна. Есть конечно некоторые ошибки, но потихоньку и они исправляются, - подчеркнул парламентарий.

Согласна с позицией коллеги по ЖК и депутат Айнуру Алтыбаева. Она также отметила, что для отставки кабмина нет оснований.

- Конечно, депутаты могут выразить недоверие правительству. Но сейчас это может иметь отрицательные последствия во время реформы правоохранительной и судебной системы. Конечно, из-за ошибок в Кодексах УПК и УК КР депутаты проявили недовольство, но, как говорится, на переправе лошадей не меняют. Особенно, когда речь о реформах ведется с 2010 года. Теперь же этот процесс, наконец, сдвинулся с места, - заверила VB.KG Алтыбаева.

Парламентарий подчеркнула, что и отопительный сезон, которого так опасалась общественность и госорганы, проходит без эксцессов.

- Следовательно, серьезных претензий к правительству нет. Единственное, в нем хочется видеть больше людей-реформаторов, - резюмировала Алтыбаева.


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URL: https://www.vb.kg/376279
Теги:
Азамат Арапбаев, Айнуру Алтыбаева, отставка, парламент, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Вадим
26.01.2019, 10:58

Лукавит госпожа депутат, что хочет видеть в Правительстве больше реформаторов. Реформатор-это врач, который борется за жизнь больного и даёт ему горькую пилюлю, а не сникерс сладкий. А если нашему народу дать вместо сникерс горькую пилюлю в виде повышения тарифов на свет, ОСАГО, и т. п., то он выйдет на митинг и депутатов выкинут вместе с их Правительство на*ер. А депутатам это надо?

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Серьезно?
26.01.2019, 11:03

отопительный период без эксцессов говорите? ну-ну...

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Валентин Крамаренко
26.01.2019, 11:14
Карма: -4
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Плюсов: 27
Минусов: 31
Комментариев: 29

Чем бы дитя не тешилось-лишь бы не плакало! Утешайте себя- господа-  "народные избранники"!? Вам, наверное, сверху виднее! Себя любить- оно-то гораздо приятнее, чем делать пользу всем окружающим!

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зап/части для ТНВД -
26.01.2019, 12:31
Карма: +70
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 112
Минусов: 42
Комментариев: 151

Это с каждыми выборами новый ФЛАГ,новые имена улиц,новый тариф на плевание..........Разогнать ЖК и Правительство

и на ВЫБОРНОЙ ОСНОВЕ по КОНКУРСУ:20депутатов-одномандатников и Премьер-Министра!

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