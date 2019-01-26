У депутатов ЖК нет претензий к действующему правительству

Для роспуска парламента на сегодняшний день нет оснований. Показатели их работы в плане экономического роста и инфляции довольно неплохие. Что же касается проблем Минсоцразвития, Минобразования, Минздрава, то они появились не за один день. Таким мнением с VB.KG поделился депутат ЖК Азамат Арапбаев.

По его словам, ситуация в вышеперечисленных ведомствах накапливалась годами.

- Когда-нибудь они должны были дать знать о себе. Их решить может только системный подход. К тому же я не сторонник частой смены правительства. Ни к чему хорошему это не приводит. Надо дать кабмину поработать несколько лет, а затем оценивать. Это касается и премьерской работы. Не грозит роспуск и парламенту - нет повода. Законодательный орган работает, издает проекты, по которым живет страна. Есть конечно некоторые ошибки, но потихоньку и они исправляются, - подчеркнул парламентарий.

Согласна с позицией коллеги по ЖК и депутат Айнуру Алтыбаева. Она также отметила, что для отставки кабмина нет оснований.

- Конечно, депутаты могут выразить недоверие правительству. Но сейчас это может иметь отрицательные последствия во время реформы правоохранительной и судебной системы. Конечно, из-за ошибок в Кодексах УПК и УК КР депутаты проявили недовольство, но, как говорится, на переправе лошадей не меняют. Особенно, когда речь о реформах ведется с 2010 года. Теперь же этот процесс, наконец, сдвинулся с места, - заверила VB.KG Алтыбаева.

Парламентарий подчеркнула, что и отопительный сезон, которого так опасалась общественность и госорганы, проходит без эксцессов.

- Следовательно, серьезных претензий к правительству нет. Единственное, в нем хочется видеть больше людей-реформаторов, - резюмировала Алтыбаева.