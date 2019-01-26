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Очередные аферисты? Австралийская компания нашла запасы золота в КР

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- Екатерина Улитина
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Зарубежные СМИ сегодня, 25 января, сообщили, что австралийская компания White Cliff Minerals обнаружила на месторождении в Кыргызстане залежи золота. Всего за один день после публикации этой новости акции фирмы на фондовой бирже взлетели сразу на 38%.

Издания со ссылкой на компанию сообщают, что участок рассыпного золота обнаружили с помощью обычного экскаватора, и бурильные работы не проводились. Золото содержится в 62 из 65 полученных проб.

На сайте White Cliff Minerals сказано, что компания реализует в Кыргызстане проект по добыче золота и меди. При этом содержание золота в руде – всего 5 грамм на тонну. На каком именно месторождении ведется работа компания не упоминает.

Редакция VB.KG выяснила, что речь идет о месторождении Чанач в Джалал-Абадской области. В 2014 году владельцем лицензии на разведку этого месторождения значилось ОсОО "Chanach". По данным Министерства юстиции, ее руководителем является Заболотний Дмитрий Иванович, а учредителями компании PB Partners Malaysia LTD и ВW Three Holdings LTD. Еще одна компания, которая имеет отношение к месторождению Чанач – "Бизнес сфера". Ее учредителем и директором является уже упомянутый Дмитрий Иванович Заболотний, второй учредитель - Компания Hebei Mining Resources Сo. Limited.

Связь этих компаний с австралийской фирмой White Cliff Minerals по открытым источникам проследить не удалось. Впрочем, о них вообще ничего неизвестно кроме записи в базе данных Минюста.

Об австралийцах в Кыргызстане тоже ничего не знают, ни одного упоминания в СМИ или в официальных сообщениях правительства. Зато эта компания на своей площадке регулярно сообщает о своих успехах в Кыргызстане.

В Государственном агентстве промышленности, энергетики и недропользования пока никак не комментирует появившуюся информацию, но пообещали разобраться.


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URL: https://www.vb.kg/376280
Теги:
Австралия, горнодобывающий сектор, Джалал-Абадская область, золото, Кыргызстан, White Cliff Minerals, Чанач, Hebei Mining Resources Сo. Limited, Заболотний Дмитрий, PB Partners Malaysia LTD, ВW Three Holdings LTD, Госгеологоагентство, Министерство юстиции
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Комментарии
Адилет
26.01.2019, 11:39

А что стало с Австралийской компании Кентор голд. Которая купила месторождения Андаш в Таласе у Англичан Аурум майнинг

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кыргыз
26.01.2019, 13:08

"......всего 5 грамм на тонну......- не прибыльное добыча.

0
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Жалоба модератору
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