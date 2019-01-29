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Под Бишкеком милиционер насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

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- Оксана Гут
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Сегодня, 29 января, примерно в 7.10 часов на 9 км автодороги Бишкек-Ош водитель машины "Ауди А6" 24-летний А.К., направляясь с запада на восток по улице Фрунзенской села Новопавловка Сокулукского района, совершил автонаезд на 11-летнего пешехода. Ребенок от полученных травм скончался на месте, не приходя в сознание. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу.

Установлено, что водитель является старшиной милиции ППСМ по ГУВД Чуйской области. Он, по данным пресс-службы УОБДД, спешил на работу.

В настоящее время следственным отделом ОВД Сокулукского района начато расследование.


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URL: https://www.vb.kg/376336
Теги:
Сокулукский район, Чуйская область, Патрульная милиция, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд, следствие, погиб ребенок
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Комментарии
Ас
29.01.2019, 11:20

Менты вы что там совсем с дуба рухнули как аврия так мент водила вы что мырки тварите министра и замов в отставку ужас каждый день аварии

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