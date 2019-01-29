Под Бишкеком милиционер насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Сегодня, 29 января, примерно в 7.10 часов на 9 км автодороги Бишкек-Ош водитель машины "Ауди А6" 24-летний А.К., направляясь с запада на восток по улице Фрунзенской села Новопавловка Сокулукского района, совершил автонаезд на 11-летнего пешехода. Ребенок от полученных травм скончался на месте, не приходя в сознание. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу.

Установлено, что водитель является старшиной милиции ППСМ по ГУВД Чуйской области. Он, по данным пресс-службы УОБДД, спешил на работу.

В настоящее время следственным отделом ОВД Сокулукского района начато расследование.