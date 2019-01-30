В Госэкотехинспекции появился новый зам - Шайлообек Нарбеков

Указом премьер-министра Мухамметкалыя Абылгазиева экс-глава Службы безопасности ГСБЭП (финпол) Шайлообек Нарбеков назначен заместителем директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

Согласно постановлению главы правительства, с этой целью в Госэкотехинспекцию была введена дополнительная штатная единица заместителя директора.

Чем именно будет заниматься Шайлообек Нарбеков на своей новой должности, в Госэкотехинпекции пока сами не знают.

- Только недавно вышло постановление премьер-министра, где говорится о введении новой штатной единицы – заместителя директора. То есть структура под нового зама пока не определена, - пояснили в госоргане.

Отметим, в декабре 2013 года ГКНБ КР был задержан руководитель Службы собственной безопасности Госслужбы по экономическим преступлениям (ГСБЭП) Шайлообек Нарбеков. Ему вменили злоупотребление должностными полномочиями, и он был водворен в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ тогда сообщало, что задержанный Нарбеков без каких-либо оснований отпустил товар, ввезенный в страну контрабандным путем гражданкой КР К.А. Позже в СМИ появилась информация, что высокопоставленный чиновник "погорел" на конфетах.