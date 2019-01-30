Погода
$ 69.81 - 69.91
€ 79.80 - 80.35

В Госэкотехинспекции появился новый зам - Шайлообек Нарбеков

244  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Указом премьер-министра Мухамметкалыя Абылгазиева экс-глава Службы безопасности ГСБЭП (финпол) Шайлообек Нарбеков назначен заместителем директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

Согласно постановлению главы правительства, с этой целью в Госэкотехинспекцию была введена дополнительная штатная единица заместителя директора.

Чем именно будет заниматься Шайлообек Нарбеков на своей новой должности, в Госэкотехинпекции пока сами не знают.

- Только недавно вышло постановление премьер-министра, где говорится о введении новой штатной единицы – заместителя директора. То есть структура под нового зама пока не определена, - пояснили в госоргане.

Отметим, в декабре 2013 года ГКНБ КР был задержан руководитель Службы собственной безопасности Госслужбы по экономическим преступлениям (ГСБЭП) Шайлообек Нарбеков. Ему вменили злоупотребление должностными полномочиями, и он был водворен в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ тогда сообщало, что задержанный Нарбеков без каких-либо оснований отпустил товар, ввезенный в страну контрабандным путем гражданкой КР К.А. Позже в СМИ появилась информация, что высокопоставленный чиновник "погорел" на конфетах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376368
Теги:
кадры, назначение, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Шайлообек Нарбеков, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  