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Эльвира Сурабалдиева готова вместе с Темиром Сариевым пройти детектор лжи

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- Бакыт Стамов
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Депутат Эльвира Сурабалдиева готова в судебном порядке доказать свои слова о том, что Темир Сариев в бытность депутатом пытался отобрать у нее бизнес ее отца. Об этом редакции VB.KG заявила сама народная избранница.

По ее словам, она готова даже пройти вместе с Темиром Сариевым детектор лжи.

- Если надо, то я готова предоставить в суде свидетелей. Дело не в этом. Для меня это совершившийся исторический факт, и любая правда рано или поздно выплывает наружу. И, конечно, это звучит наивно, но если надо, то я готова вместе с ним пройти детектор лжи, чтобы выяснить, кто из нас врет. И понимаете, когда говорят, почему я молчала, то если вы погуглите, то в 2007 году я дала интервью, где также сказала, что мой земляк из парламента пытался отнять у нас бизнес моего отца. Просто тогда я не называла имен, - сказала Сурабалдиева.

Депутат выразила убежденность, что политика в Кыргызстане должна быть транспарентной, начиная с передела имущества.

- У нас в политике как происходит? Вот ты вчера был у власти и отобрал у меня имущество. Теперь око за око, как говорится. И вот это бесконечный цикл. В моем понимании это нужно останавливать. В своей жизни я пересекалась с большим количеством людей, которые вели себя не достойно. Сегодня я наделена властью, но их методами я никогда не буду действовать. Что касается Сариева, то для начала он должен извиниться перед всем народом Иссык-Кульской области, - продолжила Сурабалдиева. - За то, что он натворил с дорогой Балыкчы-Корумду.

Парламентарий заявила что знает о заведенном тогда уголовном деле. И что ближайшее окружение Сариева - ребята из родного села Сурабалдиевой, были замешаны в этом деле.

- И в нем же упоминалось и имя бывшего премьера. Он же просто уволился, а четыре года народ Иссык-Кульской области расхлебывает его безответственное поведение, когда он начал строительство, не имея в бюджете денег. При этом речь идет о больших коррупционных суммах. Как все это происходило на самом деле, история, думаю, расставит все на свои места, - заключила Эльвира Жыргалбековна.

В свою очередь экс-премьер-министр Темир Сариев на своей странице в соцсети уже написал, что обвинения депутата Сурабалдиевой, мягко говоря, сильно удивили его.

"Могу сказать сразу, что все это выдумано от начала и до конца. Мне не совсем понятны причины ее лжи. Либо это ее фантазии, либо чей-то заказ по очернению моего имени. Хочу сделать короткий комментарий по поводу всего этого. Она постоянно говорит, что является наследницей бизнеса ее отца. Я знал его и чем он занимался. Как говорится, об умерших говорят либо хорошее, либо ничего не говорят. Поэтому я не буду ничего говорить о том, как он занимался бизнесом и какие методы использовал. Могу сказать только, что я в 2000-х годах я был депутатом ЖК и мне регулярно поступали жалобы на него от избирателей. Многие в Сокулуке знают об этом", - написал он.

Отметим, в своем интервью изданию "Азаттык" депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что после смерти отца депутат Темир Сариев пытался отнять компанию ее отца.

"Он сам "инкубовец" (выпускник училища олимпийского резерва, - прим. ред.) и поэтому прислал ко мне с целью запугивания таких же спортсменов. Потом я к нему попала на прием и там он мне сказал, что является депутатом и что ничем не смогу ему противостоять", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/376426
Теги:
бизнес, рейдерство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, скандал, уголовное дело, Балыкчи-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду, Темир Сариев
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Комментарии
Бешбармак
01.02.2019, 20:31

Даа.С дорогой это вообще трагедия.Мозгов нет.Без денег начать делать дорогу.Это диверсия.Здесь на западе, он уже был бы в местах не столь отдаленных.Но у нас в кыргызстане нет власти как таковой.Прийдут всякие безграмотные к власти,карманы набьют и good bay.Так обидно,так обидно за нас ,за кыргызов,что мы такие дикие,безграмотные,трайбалисты,завистники.И этому нет конца.

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Канат
01.02.2019, 20:46

Однако...Может и правда, кто его знает. Только в любом случае, в связи с давностью уголовное дело возбуждено не будет. Только не надо было называть "инкубовцем", депутата ЖК такой "базар" не красит.

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скафнюк
01.02.2019, 21:05

безответная любов..морков..не обижайте женщин..дайте то что она просит..откажете..она отомстит..наглядный случай))

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