Криминальный мир Кыргызстана потерял нескольких "смотрящих"

Сотрудники МВД после проведения оперативно-розыскных работ задержали 7 человек, имеющих вес в криминальном мире. Об этом на пресс-конференции сообщил министр МВД Кашкар Джунушалиев.

В дополнение министр лишь заявил, что следствие пока не завершено, и оглашать его результаты преждевременно.

Первый заместитель министра Суйун Омурзаков все же добавил, что задержаны криминальные авторитеты, так называемые "смотрящие" за кыргызской диаспорой в Москве (Россия), Нарыном и некоторыми другими райцентрами в Кыргызстане.

- Назвать имена мы не можем, так как только суд решает, виновны они или нет. Более того, мы бы не хотели делать этим людям рекламу. Ведь молодежь, услышав их имена, увидев, что они нигде не работают и красиво живут, могут решить, что так и нужно жить, - обеспокоился воспитанием подрастающего поколения замминистра.