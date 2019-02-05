Погода
$ 69.81 - 69.93
€ 79.88 - 80.30

Криминальный мир Кыргызстана потерял нескольких "смотрящих"

5304  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники МВД после проведения оперативно-розыскных работ задержали 7 человек, имеющих вес в криминальном мире. Об этом на пресс-конференции сообщил министр МВД Кашкар Джунушалиев.

В дополнение министр лишь заявил, что следствие пока не завершено, и оглашать его результаты преждевременно.

Первый заместитель министра Суйун Омурзаков все же добавил, что задержаны криминальные авторитеты, так называемые "смотрящие" за кыргызской диаспорой в Москве (Россия), Нарыном и некоторыми другими райцентрами в Кыргызстане.

- Назвать имена мы не можем, так как только суд решает, виновны они или нет. Более того, мы бы не хотели делать этим людям рекламу. Ведь молодежь, услышав их имена, увидев, что они нигде не работают и красиво живут, могут решить, что так и нужно жить, - обеспокоился воспитанием подрастающего поколения замминистра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376553
Теги:
МВД, Нарын, ОПГ, Москва, Кыргызстан, криминал, Суюн Омурзаков, Кашкар Джунушалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  