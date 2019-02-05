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Депутаты, игравшие на телефонах, получили предупреждение

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- Бакыт Стамов
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Видео с участием депутатов от фракции "Кыргызстан", игравших в игры на телефоне во время заседания, вызвало широкий резонанс в обществе. Пользователи интернета в своих комментариях к этому ролику дали действиям народных избранников крайне отрицательную оценку.

"Налогоплательщики Кыргызстана настолько богатые и щедрые, что оплачивают игры, бездействие депутатов в рабочее время на рабочем месте", - написал с иронией один из них.

"Уровень этих людей ниже плинтуса. Чем тратить народные деньги, лучше бы делом занялись", - вторил ему другой пользователь интернета.

Дал отрицательную оценку своим коллегам и лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков, к которому редакция VB.KG обратились за комментариями.

По его словам, этот поступок не красит народных избранников.

– Любое должностное лицо должно знать, что всегда находится под прицелом. Особенно в наше время, и поэтому госслужащие должны себя вести адекватно. Со своими коллегами я насчет этого разговаривал, и оба от меня получили предупреждение, - сказал Баатырбеков.

Раскаиваются ли в этом сами депутаты Айтмамат Назаров и Салайдин Айдаров, которые и стали героями нашумевшего ролика, узнать не удалось. Единственное, консультант первого депутата Нарынкул Арзыматова пояснила VB.KG, что вышло недоразумение.

- Заседание фракции еще не началось. Вы в этом можете сами убедиться. Так как там всего лишь сидят три депутата. Айтмамат Кошоевич уже как раз намеревался выключить телефон. В этот момент журналисты и сняли его, - сказала она.

Помощница другого депутата Салайдина Айдарова обещала передать вопрос своему шефу, но позже перестала и вовсе поднимать трубку телефона.

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео телеканала next.tv с участием депутатов Айтмамата Назарова и Салайдина Айдарова, которые, предположительно, во время заседания фракции играли на телефонах.


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URL: https://www.vb.kg/376561
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, парламент, партии, регламент, социальные сети, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, скандал
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Комментарии
007
05.02.2019, 16:36

Да что ты им можешь сделать? Они тебя пошлют! Предупредил их! Они купили мандаты и делают, что хотят! Они заплатили, а ваши боссы взяли деньги, вы ничего таким депам не сможете сделать! 

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East Preem
05.02.2019, 17:54
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Комментариев: 3

да фиг с ним пусть играют, вот только хватит гаишников ставить по утрам и блочить улицы. вы что, опаздываете на катку с другунами ???? из-за вас столько людей опаздывают, хотя и вовремя садятся в маршрутки.

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