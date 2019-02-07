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Депутаты парламента просят не откладывать закон об ОСАГО

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева сегодня, 7 февраля, на заседании парламента обратилась к представителю правительства с требованием не откладывать введение закона об ОСАГО еще на 2 года.

- В страховании автогражданской ответственности заинтересованы простые водители и пешеходы. В случае ДТП они смогут быстро получить компенсацию от страховой компании, а не ждать годами решения суда. Нужно дать отсрочку по взыманию штрафных санкций, а не самому закону, - уверена Асылбаева.

Она подчеркивает, что правительство сегодня должно вести разъяснительную работу среди населения, а не перекладывать ответственность на Жогорку Кенеш и откладывать закон об ОСАГО еще на 2 года.

Напомним, закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) должен был вступить в силу сегодня, 7 февраля. Однако накануне правительство объявило, что закон не вступит в силу в связи с поступившей инициативой депутатов о переносе закона на 2021 год.


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URL: https://www.vb.kg/376611
Теги:
ДТП, парламент, ПДД, правительство, страхование, Гюльшат Асылбаева, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ОСАГО
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Комментарии
Дом 2
07.02.2019, 14:43

Вот кто заинтересованный человек запомните ее фамилию . Как забегала как засуетилась о людях стала заботиться . Ой ночью наверное не спала бедняжка бессоница ее замучила. Че деньги не поучила смогла продвинуть свой осаго и не сможешь  . Иди дальше работай как в поле колхозница солнце еще высоко .

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Нур
07.02.2019, 14:52

Народ и так на грани.  Штрафы подняли, цены на продукты и бензин растут, а запрлаты не подымаете. Осаго подымит волну не довольства -это однозначно.  Лучше бы усилили борьбу с коррупцией на дорогах и при получении вод.удостоверения, а главное камер по- больше установили бы.  Урн в городе катострофически в городе не хватает, куда мокроту сплевывать больным бронхитом и астмой? 

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Pamir
07.02.2019, 14:53

Вот пусть эта путатка и заполняет бездонные кошели страховых компаний, а народ о себе и без ОСАГов позаботится.

Радетельница нашлась.

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Ilya Ulyalya
07.02.2019, 14:59
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Комментариев: 1

Простые водители заинтересованы?

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Ас
07.02.2019, 15:32

О а это кто откуда она это что сейчас было что за явление народу что за тихии писк из под белого друга в туалете

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Bishkekman
07.02.2019, 15:57
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Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 43

Ilya Ulyalya

Простые водители заинтересованы?

Да. Те кто ездят аккуратно и не нарушают правила, те заинтересованы. Против только те кто привык ездить как попало, на чем попало и платить мзду гаишникам. 

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Вадим
07.02.2019, 16:12

Есть ещё здравомыслящие депутаты на удивление. Надо вводить ОСАГО, нет ни одного аргумента против введения, кроме одного, что платить не охота.

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