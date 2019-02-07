Депутаты парламента просят не откладывать закон об ОСАГО

Депутат Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева сегодня, 7 февраля, на заседании парламента обратилась к представителю правительства с требованием не откладывать введение закона об ОСАГО еще на 2 года.

- В страховании автогражданской ответственности заинтересованы простые водители и пешеходы. В случае ДТП они смогут быстро получить компенсацию от страховой компании, а не ждать годами решения суда. Нужно дать отсрочку по взыманию штрафных санкций, а не самому закону, - уверена Асылбаева.

Она подчеркивает, что правительство сегодня должно вести разъяснительную работу среди населения, а не перекладывать ответственность на Жогорку Кенеш и откладывать закон об ОСАГО еще на 2 года.

Напомним, закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) должен был вступить в силу сегодня, 7 февраля. Однако накануне правительство объявило, что закон не вступит в силу в связи с поступившей инициативой депутатов о переносе закона на 2021 год.